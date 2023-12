Ce a determinat-o pe Oana Zăvoranu să se împace cu Alex Ashraf: „Este iubirea vieții mele și sufletul meu pereche”

Oana Zăvoranu este una dintre cele mai cunoscute persoane publice de la noi din țară. După ce și-a acuzat fostul partener de viață că a înșelat-o și a cheltuit sume semnificative de bani cu amanta, acum .

Oana Zăvoranu, despre împăcarea cu Alex Ashraf

Chiar dacă în luna septembrie Oana Zăvoranu a decis să rupă brusc relația cu Alex Ashraf, cei doi fiind la un pas de divorț, cearta lor nu a durat mult pentru că au hotărât să se împace.

După o poveste de dragoste de șapte ani, cei doi au declarat că își mai dau o șansă. Mai mult decât atât, au hotărât să treacă peste dintre ei și să se bucure de un nou început.

De curând, vedeta a dezvăluit pe rețelele de socializare motivul pentru care a ales să îi mai acorde o șansă partenerului său.

„Pentru că este iubirea vieții mele și sufletul meu pereche. Pentru că am simțit că și el își dorește asta mult. Pentru că Dumnezeu ne-a unit și… pentru că nu mor vulturii când vor fluturii”, a spus Oana Zăvoranu, notează .

Alex Ashraf, după împăcarea cu Oana Zăvoranu

La scurt timp după împăcarea cu Oana Zăvoranu, Alex Ashraf a transmis pe rețelele de socializare .

„Eu am făcut primul pas al împăcării. Nu e nicio rușine să spun asta. Pur și simplu, mi-am dat seama că am făcut o prostie atunci când am plecat de lângă ea, într-un moment de rătăcire. Fiecare dintre noi mai trece și prin perioade dintr-astea, de vulnerabilitate. De data asta a fost vina mea!

Amândoi am realizat că și tot împreună ne-am oferit o nouă șansă. Când am realizat gafa imensă făcută am purtat o lungă discuție cu Oana pe tema asta. Bine, nici în perioada în care am stat separat, noi am continuat să ținem legătura, să discutăm. O făceam în fiecare zi și asta cred că ne-a prins bine amândurora”, a mai spus acesta, pentru .