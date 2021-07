Ce a făcut în România actorul Jean-Claude Van Damme, acuzat că ar fi consumat droguri: „N-a fost obligat, n-a fost forţat”

Jean-Claude Van Damme a uimit prin prezența sa în România și mai mult, prin ipostazele în care a fost surprins într-o filmare, devenită virală în social media. Tânărul care a realizat clipul a oferit mai multe informații prietenilor virtuali.

Motivul vizitei în România a celebrului actor încă naște speculații. Cunoscut este faptul că Van Damme este un oaspete care familiarizat cu țara noastră. De-a lungul timpului, a filmat pentru mai multe lungmetraje în București, dar și în alte zone, unde platourile sunt mult mai ieftine față de occident.

Explicația tânărului care s-a filmat cu Jean-Claude Van Damme

Mai mult, au apărut zvonuri, ironii și comentarii acide potrivit cărora Van Damme ar fi consumat prea mult alcool sau droguri înaintea filmării distribuite pe Facebook. Gabor Ianku Strinfi, tânărul care s-a filmat cu starul din „Sport sângeros” și „Kickboxerul” a declarat că Van Damme era perfect conștient, deci scenariile răutăcioase nu au vreun fundament. Starul filmelor de acțiune pur și simplu s-ar fi simțit bine alături de cei pe care i-a avut în companie.

„Pentru mine a fost ceva enorm să-l întâlnesc şi mai ales să fiu cu el la masă şi să mă plimb. Ne-am distrat, ne-am simţit bine, după cum aţi văzut şi pe live. Îi văd pe unii acum care comentează că i-am stricat imaginea. Vorbiţi toţi cum vreţi. Să fiţi sănătoşi toţi, şi cei care vorbiţi de bine şi cei care vorbiţi de rău. Vreau să vă spun să nu mai fiţi răutăcioşi, fiţi voi băieţi buni.

E cazat la omul la hotel de șase stele. Nu era nici K.O. de beat, nici ‘tras’. În Bucureşti ne-am întâlnit. Am profitat de ocazie şi până la urmă n-am fost nici beat în halul ăla, n-am fost nici singur să-mi fac de cap, am fost cu taică-miu. Ne-am întâlnit în seara respectivă, ne-am împrietenit.

Am hotărât să ieşim în oraş şi am ieşit cu maşina mea personală, nu cu taxiul sau alte chestii. N-a fost obligat, n-a fost forţat, nici nu cred că poate cineva să-l forţeze. Eu sunt o persoană simplă, nu sunt interlop, nu sunt mafiot. A fost respect reciproc, am băut, am mâncat, ne-am distrat şi l-am lăsat la hotelul unde e cazat. Ne-am distrat de la ora 8 seara până dimineaţa la 10. N-a fost cu bodyguardzi după el, gândiţi şi voi logic”, a declarat autorul clipului controversat, într-un live pe Facebook.

Van Damme a petrecut timp alături de grupul de români de la ora 8 seara până a doua zi, la ora 10 dimineața.

De asemenea, în cadrul vizitei în România, Van Damme s-a întâlnit și cu manelistul Dani Mocanu, care i-a făcut o declarație actorului de la Hollywood.