Ce a pățit Lidia Buble de 8 martie. „O lume din ce în ce mai urâtă…”

o pățanie care i-a stricat ziua de 8 martie și a împărtășit experiența neplăcută cu urmăritorii ei de pe rețelele de socializare, unde părea extrem de furioasă pe oamenii răi.

I s-a dezumflat roata mașinii

Deși ziua de 8 martie ar fi trebuit să fie foarte frumoasă pentru toate femeile, avut parte de un incident care i-a ruinat-o, conform

Artista a postat o imagine pe rețelele de socializare unde a împărtășit experiența neplăcută pe care a avut-o, fiind revoltată față de gestul celui care i-a pus gând rău. Lidia Buble s-a trezit, de 8 martie, cu roata mașinii dezumflată după ce cineva i-a înțepat-o.

„Merci pentru cadou. O lume din ce în ce mai urâtă…”, a scris artista pe rețelele de socializare.

Lidia Buble are probleme de sănătate

Lidia Buble a vorbit despre problemele de sănătate pe care le are, după ce a ajuns de mai multe ori în spital. Ea a spus că are o durere la spate și asta s-a declanșat după ce a carat două valise foarte grele. Medicii i-au recomandat să urmeze un tratament, iar dacă simptomele persistă, va fi nevoită să apeleze la RMN pentru a afla cauza durerii.

„Mi-am dat seama că degeaba sunt tânără și am vârsta pe care o am, că mă dor toate, zici că am… 100 de ani. Nu știu ce am făcut la spate, dar m-am dus de dimineață la doctor, mi-a dat niște medicamente antiinflamatoare și de durere. Mi-a spus că, dacă durerile persistă, trebuie să fac un RMN după 7 zile”, a povestit Lidia Buble pe Instagram.