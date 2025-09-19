B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Gina Chirilă, la un după divorț: „Mi-am luat timp pentru mine”. Ce planuri are pentru viitor

Gina Chirilă, la un după divorț: „Mi-am luat timp pentru mine”. Ce planuri are pentru viitor

Selen Osmanoglu
19 sept. 2025, 07:41
Gina Chirilă, la un după divorț: „Mi-am luat timp pentru mine”. Ce planuri are pentru viitor
Sursă foto: Instagram/@ginachirila
Cuprins
  1. Proiecte și familie
  2. Ieșiri cu fetele
  3. Planuri de viitor
  4. „Sunt și eu om”
  5. Ce spune despre durere

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au avut o relație de 11 ani și o căsnicie de 7 ani. Cei doi au și un copil. Ei s-au despărțit anul trecut, iar fiecare a mers pe drumuri separate. Acum, Gina Chirilă a vorbit despre viața de după divorț.

Proiecte și familie

Gina Chirilă a mărturisit că este foarte ocupată. Are o perioadă plină de proiecte, iar, în același timp, vrea să se concentreze pe relația cu fetița ei.

„Sunt foarte ocupată, dar în același timp sunt fericită că sunt ocupată, adică nu mă plâng. Am proiectele personale, mă ocup de fetiță și de mine”, a spus ea, pentru Cancan.

În această perioadă de după divorț, aceasta a ales să își rezerve timp pentru ea, fără să depindă de o figură masculină. Nu a avut timp nici de „relații”, nici de „combinații”.

„Eu sunt singură. Mi-am luat timp pentru mine. N-am avut timp nici de combinații, nici de relații”, a mărturisit Gina Chirilă.

Ieșiri cu fetele

„Am ieșit destul de mult cu fetele. Acum nu am mai ieșit de vreo lună, ca am avut treabă cu proiectele, dar îmi place să ies cu ele”, a declarat Gina. „Am fost și în vacanțe…Am încercat să fac de toate!”, a adăugat.

Planuri de viitor

Vedeta a spus că urmează să meargă la Fashion-Week, însă nu a dezvăluit mai multe.

⁠„Urmează să merg la Fashion-Week în străinătate, apoi aici, în România. Am proiectele personale. Oamenii mă pot urmări pe Instagram. Nu îmi place sa vorbesc înainte. Îmi place să se întâmple și apoi să vorbesc”, a spus ea.

„Sunt și eu om”

În urmă cu ceva timp, Gina Chirilă a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Știu că și eu am tendința să arăt mai mult partea glam, dar adevărul e că nu e totul perfect. Sunt și eu om, trec prin greutăți, am zile bune și zile grele. De aceea cred că e important să fim atenți la cine alegem să urmărim și să ne inspirăm. Dincolo de imagini și vorbe frumoase, adevărul se simte mereu”, a scris Gina, pe Instagram.

„Uneori mă uit la cât de ușor e să creezi o imagine pe social media. Să postezi citate despre iubire, dar în realitate să nu știi să iubești. Să arăți poze cu zâmbete, dar să rănești oamenii din jurul tău. Să predici despre autenticitate, dar să trăiești în minciună.

Nu am nimic împotriva imperfecțiunii, ba chiar o iubesc. Dar mă doare să văd cât de mult ne ascundem după filtre și vorbe frumoase, când adevărata muncă ar fi să ne privim în oglindă și să fim sinceri cu noi.

Cred că diferența dintre cine pari și cine ești cu adevărat se simte. Poate nu la prima vedere, dar mai devreme sau mai târziu, adevărul iese la suprafață. Și atunci… rămâne întrebarea: cine ești tu, dincolo de tot ce postezi?”, a completat aceasta.

Ce spune despre durere

Vedeta mai postase un mesaj pe pagina de Instagram, la câteva zile de la confirmarea despărțirii de Bogdan, anul trecut.

Ea spunea că „inimile pot fi antrenate ca să devină mai puternice”, iar prin procesul de a trece peste durere, oamenii pot fi inspirați în a îi ajuta și a avea grijă de alții.

„La fel cum antrenamentul fizic poate scoate la iveală resurse nebănuite ale corpului nostru, iar antrenamentul intelectual dezvoltă mintea, și inimile noastre pot fi «antrenate» și să devină mai puternice”, scrisese modelul Gina Chirilă, pe social media.

„Prin procesul de depășire a durerii, de exemplu, este posibil să vedem dincolo de propria suferință pentru a dezvolta un sine mai puternic. Această experiență ne poate inspira să avem grijă de alții”, adăugase Gina Chirilă, pe Instagram.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cum au ajuns Alexandru Ion și Ștefan Floroaica să participe la Asia Express: „Nu a fost niciunul dintre noi greu de convins”
Monden
Cum au ajuns Alexandru Ion și Ștefan Floroaica să participe la Asia Express: „Nu a fost niciunul dintre noi greu de convins”
Tudor Chirilă, dezvăluiri emoționante: „Tot familia este locul unde te întorci și te încarci”
Monden
Tudor Chirilă, dezvăluiri emoționante: „Tot familia este locul unde te întorci și te încarci”
Andreea Bălan, despre motivul plecării de la „Te cunosc de undeva”: „Se întâmplă clinciuri între oameni”
Monden
Andreea Bălan, despre motivul plecării de la „Te cunosc de undeva”: „Se întâmplă clinciuri între oameni”
Cum îți pot sprijini sănătatea oțetul de mere și apa cu lămâie. Ce băutură e mai eficientă?
Monden
Cum îți pot sprijini sănătatea oțetul de mere și apa cu lămâie. Ce băutură e mai eficientă?
Alina Pușcaș a ajuns la spital cu fiica ei: „M-am panicat”. Ce diagnostic a primit Iris, în vârstă de doar 6 ani
Monden
Alina Pușcaș a ajuns la spital cu fiica ei: „M-am panicat”. Ce diagnostic a primit Iris, în vârstă de doar 6 ani
Dan Negru ia la rost o categorie de români. Ce le reproșează prezentatorul TV. „Mi-ar plăcea să văd juma de milion de gagici la miting”
Monden
Dan Negru ia la rost o categorie de români. Ce le reproșează prezentatorul TV. „Mi-ar plăcea să văd juma de milion de gagici la miting”
Motivul pentru care celebra emisiune a lui Jimmy Kimmel a fost scoasă de pe post, în SUA. Ce a spus despre Charlie Kirk și Trump
Externe
Motivul pentru care celebra emisiune a lui Jimmy Kimmel a fost scoasă de pe post, în SUA. Ce a spus despre Charlie Kirk și Trump
Maria Popovici dezvăluie secretul kilogramelor slăbite. „Dacă simțeam că mă ia amețeala, mă gândeam «stai liniștită că nu mori»”
Monden
Maria Popovici dezvăluie secretul kilogramelor slăbite. „Dacă simțeam că mă ia amețeala, mă gândeam «stai liniștită că nu mori»”
Un nou început pentru Gina Pistol și Smiley. Ce anunț a făcut vedeta TV
Monden
Un nou început pentru Gina Pistol și Smiley. Ce anunț a făcut vedeta TV
Andreea Ibacka, viața de familie sub reguli stricte: „Totul e planificat pe zile și pe ore”
Monden
Andreea Ibacka, viața de familie sub reguli stricte: „Totul e planificat pe zile și pe ore”
Ultima oră
10:32 - Cum i s-a părut România președintelui Cehiei, după vacanța cu motocicleta: “Aș recomanda România tuturor. Uneori avem prejudecăți că este foarte înapoiată”
10:27 - Cum au ajuns Alexandru Ion și Ștefan Floroaica să participe la Asia Express: „Nu a fost niciunul dintre noi greu de convins”
10:05 - O brățară din aur, veche de 3.000 de ani, care a aparținut unui faraon, a fost furată din Muzeul Egiptean şi apoi, topită
09:53 - Au fost descoperite noi fragmente de dronă, în județul Constanța. Ce mesaj în limba rusă era inscripționat pe aceasta (FOTO)
09:40 - Cum îi arăți câinelui tău că îl iubești? Iată ce comportament „stresant” ar trebui să eviți
09:11 - Cum încearcă Donald Trump să reducă la tăcere presa critică / Președintele SUA se inspiră de la liderii autoritari, precum Viktor Orban
09:03 - A fost cutremur în România, în această dimineață! Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit
08:45 - Tudor Chirilă, dezvăluiri emoționante: „Tot familia este locul unde te întorci și te încarci”
08:40 - O tânără actriță a murit în Marea Britanie după ce a fost mușcată de o insectă / Familia acuză medicii de neglijență
08:35 - De ce a început Kate Middleton să plângă la banchetul de stat, de față cu Donald Trump? Momentul care a emoționat sala