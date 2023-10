Ce spune Catinca Roman despre Marius Elisei și noua lui cucerire: „Wow, marea iubire! Același lucru s-a întâmplat și acum 10 ani când era cu sora mea”

Marius Elisei este mai fericit ca niciodată! Fostul soț al Oanei Roman nu se mai ascunde și . Acesta trăiește o frumoasă poveste iubire alături Gabriela, femeia care i-a furat inima.

De curând, Catinca Roman, sora fostei partenere de viață, a vorbit în cadrul unei emisiuni despre fostul cumnat și noua lui cucerire.

Catinca Roman, despre Marius Elisei și noua lui iubită

Oana Roman și Marius Elisei au decis să meargă pe drumuri diferite, după mai multe certuri și împăcări. Cei doi s-au despărțit cu mare scandal și în mediul online, iar acum bărbatul și-a refăcut viața amoroasă.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Catinca Romana vorbit despre situația prin care trece sora ei. Potrivit acesteia, comportamentul pe care îl are fostul soț al Oanei față de noua lui iubită este același comportament ca atunci când forma un cuplu cu sora sa.

„Oana a trecut printr-o perioadă foarte grea, cu separarea, cu divorțul. E ținta atacurilor. Se promovează noua relație a fostului soț ca și cum lucrurile ar fi wow, extraordinare. Cam același lucru s-a întâmplat și acum 10 ani când era cu sora mea. Wow, marea iubire.

Foarte rapid, nu? Eu rog lumea să se gândească că și poate pentru el lucrurile astea nu pică foarte bine, mai ales că Isa este foarte atașată de tatăl ei. Cred că o deranjează un pic și să vadă așa o nouă poveste super fericită ca și cum restul de dinainte n-ar fi existat”, a spus Catinca Roman, notează .

Cele două surori au lăsat în urmă neînțelegerile

Se pare că , după ce Oana o acuza pe Catinca că nu se implică deloc să aibă grijă de mama lor.

„A fost toată disputa asta cu cearta mea cu soră-mea. După cum ne știi, noi funcționăm ca un cuplu care se ciorovăiește tot timpul, dar stau împreună 60 de ani, până mor. Sunt foarte ok cu Oana.

Indiferent de relația dintre noi, nu se pune problema ca vreuna dintre noi s-o părăsească pe mama. Știți foarte bine cât de iubită și ce femeie extraordinară a fost mama. Întotdeauna am admirat-o și am fost alături de ea, indiferent de situație, indiferent ce s-a spus, de problemele prin care a trecut familia noastră. Între frați și surori există mereu probleme. Asta nu înseamnă că nu ne iubim”, a mai declarat fiica vitregă a lui Petre Roman.