Ce spune Gina Pistol, despre revenirea la „Asia Express”: „Se duce o luptă în mine”

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul românesc. Prezentatoarea Tv a vorbit despre revenirea la Asia Express, după ce a lipsit un sezon întreg.

Revenirea Ginei Pistol la Antena 1

A lipsit însă de pe post când a născut, locul ei fiind luat de Irina Fodor, soția lui Răzvan Fodor.

„La ultimul proiect Asia, nu aveam chestia asta cu dorul. (…) Mie îmi place să fiu acum, aici. Dar în sezonul trei mă luase un dor de casă… mă luase un dor de casă, de Andrei, de ai mei, de pisoi, de patul meu, de baia mea, de mirosul casei. Atunci am știut ce înseamnă dor’, a spus Gina Pistol în cadrul podcastului lui Speak de pe YouTube.

Gina Pistol nu își poate imagina să stea departe de fiica ei, Josephine.

„Vorbeam cu Andrei: «Eu, ca femeie, că am muncit toată viața și am fost activă, am nevoie de asta. Eu am nevoie de asta. Dar o să mor pe acolo de dorul vostru». Tu îți dai seama să lipsesc două luni din viața copilului?’, a continuat ea.

Gina Pistol nu știe dacă se va întoarce ca prezentatoare „Asia Express”. Nici nu a confirmat, nici nu a infirmat revenirea ei în sezonul cinci al emisiunii.

„Să vedem, până la următorul sezon fii-mea va avea un an. Să vedem, nu știu. Că nici nu pot s-o iau cu mine, că ai văzut și tu pe unde mergem, n-ai cum, chinui copilul. Ar putea sta cu colegii mei, […] dar nu mi-o lasă Andrei, ești nebun? N-aș putea să-i fac eu asta, că e greu să cari un copil acolo. Dar eu am nevoie de asta, se duce o luptă în mine’, a mai transmis blondina.

Cum a început povestea de dragoste între Smiley și Gina Pistol

“Noi ne știam de mult timp! Acum patru ani, pe la sfârșitul lunii martie, am început să vorbim. Eram cu mesaje, recomandări de filme și am ținut-o așa mult timp. Cel mai mișto era că existau fete care credeau că este singur și se dădeau pe lângă el, iar pentru mine era super-funny. Mă uitam să văd până unde se duc și ce fac. Îi ziceam lui Andrei: ‘Fata aia mai avea puțin și se împiedica de mine, noroc că eram pe acolo și eu că cine știe ce-ți făcea, te răpea’”, a mărturisit Gina Pistol în podcastul lui Speak.

Interpretul nu a avut „liber” nici de Ziua Națională a României. Artistul a fost implicat în filmările showului „SuperStar”.

„Sunt convins că mă voi distra, atipic pentru sărbătoriți, dar tipic pentru mine de câțiva ani încoace. Adică, voi munci. Fac ce-mi place și am în suflet și în mâini cel mai valoros instrument de exprimare, vindecare și eliberare. Nu știți care? Muzica e! Va fi o perioadă plină pentru mine, așa cum e de obicei finalul de an când parcă tragi dincolo de puteri să le termini până la noua numărătoare calendaristică și când încerci să faci toate cele propuse la începutul sau pe parcursul anului și neîmplinite încă”, a precizat Smiley pentru tvmania.