Smiley e sincer ca niciodată. Interpretul vorbește despre locul în care a crescut: „Este începutul poveștii de prietenie și iubire”

Smiley este unul dintre cei mai apreciați interpreți din showbizul românesc. Interpretul este apreciat pentru energia pozitivă pe care o emană. Vedeta nu încetează să lanseze hituri.

Premiera în viața lui Smiley

Soțul Ginei Pistol a lansat, joi, 25 noiembrie, primul episod din serialul său muzical. Proiectul „Mai mult de o viață” a debutat pe YouTube și a adunat sute de like-uri. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„‘Locul sfințește omul’ este începutul poveștii de prietenie și iubire dintre doi băieți și o fată, care și-au trăit copilăria într-o Românie de acum 30 de ani, într-un cartier de blocuri, dintr-un oraș oarecare, înfrumusețat de inocența, pasiunile, peripețiile și compatibilitatea dintre ei. Povestea de prietenie a celor 3 copii este văzută acum prin ochii lor ca oameni mari care își retrăiesc începuturile vieții și ale relației și conștientizează importanța locului și a rădăcinilor trecutului pe care nu le poate șterge niciun parcurs ulterior, oricât de dramatic ar fi”, a mărturisit Smiley în cadrul primului episod.

Unde s-a născut și cum s-a format Smiley

„Este locul care mă știe pe mine, care îmi știe povestea și care nu mă lasă să uit de unde am plecat. ‘Locul sfințește omul’ vorbește despre amprenta pe care o lasă locul și oamenii din copilărie în fiecare dintre noi, acea magie comună care face ca noi să rămânem conectați peste timp chiar dacă am crescut, ne-am schimbat și am plecat pe unde ne-a purtat viața. Locul în care ne naștem și creștem, prieteniile pe care le legăm în copilărie, sentimentele care se nasc atunci, dar cărora abia mai târziu știm să le dăm nume, ne scriu și ne construiesc pe noi ca oameni mari. Cred că relațiile din copilărie pot călători și rezista mai mult de-o viață, iar felul în care se transformă ele depinde de fiecare în parte”, explică Smiley în primul episod din serialul său muzical.

„Mai mult de-o viață” este primul serial muzical semnat de Smiley. Arstistul crede că muzica trebuie să se adapteze vremurilor și felului în care oamenii își doresc să primească poveștile în viețile și inimile lor.

