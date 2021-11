Cine este cântăreața Steliana Sima, cea care l-a văzut ultima dată pe Petrică Mîțu Stoian sângerând fără motiv

Moartea lui Petrică Mîțu Stoian a îndoliat întreaga țară, iar cei care l-au cunoscut pe celebrul interpret îi plâng decesul. Cântărețul a fost extrem de iubit și în rândul colegilor, cântăreața Steliana Sima fiind cea care a vorbit, recent, despre moartea lui, dar și despre un episod tragic pe care l-a trăit alături de Petrică Mîțu Stoian.

Interpreta de muzică populară Steliana Sima a vorbit despre ultima ei întâlnire cu Petrică Mîțu Stoian, moment în care a recunoscut că a rămas șocată de faptul că el sângera fără motiv.

Steliana Sima a povestit că l-a văzut pe Petrică Mîțu Stoian Sângerând fără motiv

Cântăreața a detaliat episodul pentru România TV, acolo unde a explicat cum s-a întâlnit cu celebrul interpret, înainte de o emisiune. Bărbatul s-ar fi electrocutat de costumul ei național, moment în care a început imediat să sângereze.

„Nu m-am speriat când i-am dat sânge, dar când am auzit de coagulante luate în exces, am făcut legătura. Nu avea în ce să se înțepe, nu am ace sau bolduri. A zis uite ce mi-ai făcut și am continuat să râdem. (…) Sunt devastată. Se electrocutase de mine și am făcut legătura acum cu anticoagulantele. Începuse să sângereze și m-a întrebat dacă am un ac sau bold la costum. I-am zis că nu. S-a electrocutat de hainele mele și a început să îi curgă sânge din degetul mare”, a povestit Steliana Sima, la TV.

Ea a recunoscut că episodul a îngrijorat-o profund și atunci și-a dat seama că starea de sănătate a cântărețului era una precară.

Cine este Steliana Sima, cântăreața de muzică populară care l-a văzut pe interpret sângerând

Steliana Sima nu mai are nevoie de nicio prezentare. Interpreta de muzică populară este cunoscută de toată țara și se bucură de o carieră impresionantă în muzică.

Steliana Sima a debutat în 1983, sub numele de scenă pe care îl poartă și astăzi. Pe numele său real, Florea Sima Cuța a fost inițial subcomisar de Poliție, ea a fost angajată a Ansamblului „Rapsodia Oltului” din Slatina.

Până în 1987 ea a colaborat atât cu Ansamblul „Rapsodia Oltului”, cât și cu Ansamblul Plaiurile Oltului. Ea a absolvit Facultatea de Muzică a Universității Spiru Haret, iar ulterior a dobândi și statutul de agent de poliție. Mai multe imagini cu Steliana Sima găsiți în Galeria Foto, de AICI!

În anul 2008 a obținut titlul de Master în „Arta Muzicală” și ulterior a devenit ofițer de poliție. Din 2009 ea este șfa Ansamblului „Ciocârlia” al M.A.I.