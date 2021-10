Cine este cu adevărat Anastasia, frumoasa de 19 ani, pe care Smiley a numit-o „Fetița cu chibrituri” la SuperStar (Pro TV)

Anastasia Kylchik i-a cucerit pe cei patru membri ai juriului de la SuperStar, emisiunea de la Pro TV, iar Smiley a asemănat-o cu „Fetița cu chibrituri”. Cu „Da” pe linie, tânăra a primit șansa de a merge mai departe în concurs și a izbucnit în lacrimi de emoție pentru că pur și simplu nu îi venea să creadă.

Cine este cu adevărat Anastasia, frumoasa de 19 ani care i-a cucerit pe jurații de la SuperStar

Originară dintr-un sat de lângă Ismail, Ucraina, Anastasia Kylchik a ales să studieze canto la Facultatea de Arte din Galați, potrivit viata-libera.ro. Drumul de acasă durează doar trei ore, însă chiar și așa este riscant pentru că este nevoită să facă autostopul. Viața la cămin nu este nici ea prea ușoară.

„Este greu! Mă ajută părinţii. Student sărac, aşa se spune când vin ucrainenii la studii. Au fost şi zile în care nu am avut ce mânca. Visul meu este să termin facultatea şi să mă ocup de muzică. Vreau să am muzica mea, să aibă oamenii piele de găină când mă ascultă, nu doar pentru voce, ci şi pentru versurile despre iubire. Nu-mi vine a crede că sunt aici! Dacă eu am ajuns dintr-un sat mititel din Ucraina până aici la SuperStar! Îmi este frică să nu pierd şansa asta”, a spus tânăra înainte de a urca pe scena SuperStar.

Smiley: „Mă uitam la ea și m-am dus cu gândul la Fetița cu chibrituri”

Anastasia i-a impresionat pe jurați, iar aceștia s-au întrecut în complimente.

„Mă uitam la ea şi m-am dus cu gândul la Fetiţa cu chibrituri. E o poveste foarte tristă despre o fetiţă care de încălzea pe străzi cu chibrituri. Până când a rămas fără chibrituri şi a murit de frig. Mă uitam la tine şi mă gândeam: extraordinar, parcă ar fi Fetiţa cu chibrituri, dacă supravieţuia. Îmi place că se potriveşte foarte mult vocea ta cu felul în care arăţi”, a spus Smiley.

Raluka a fost și ea cucerită de Anastasia.

„Ai niște inflexiuni în voce pe care eu nu le-am auzit la niciun concurent, aici, la SuperStar, pe care eu le ador pur şi simplu. Îmi place sensibilitatea, îmi place şi când calci pe note, îmi place foarte tare de tine! Și ești foarte frumoasă. Eşti superbă”, i-a spus Raluka.

Marius Moga a îndemnat-o să folosească mai mult „vocea aia puternică”.

„Anastasia, ai o voce sensibilă şi transmiţi asta când cânţi. Are dreptate Andrei (Smiley n.r.), se potriveşte imaginea cu vocea, cu toate că eu am auzit şi o voce mai puternică în tine! Mai e o Anastasia acolo. Mie mi-a plăcut mai mult vocea aia puternică! Dacă aş fi în locul tău, aş folosi mai mult vocea aia puternică”, a remarcat Marius Moga.

Carla’s Dreams a ținut să îl contrazică.

„Eu iubesc fragilitatea presărată cu putere! Mie îmi plac vocile de acest tip. Tu ai să cucereşti foarte multe inimi prin simplitatea şi sinceritatea ta, prin fragilitatea vocii şi atunci când o să fie momentul, presoar-o cu nişte putere, să ne ieşim toţi din minţi şi să spargem nişte becuri pe aici, prin studio”, a fost reacția lui Carla’s Dreams.