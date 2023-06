Cine este Emil, tatăl Ginei Pistol? A părăsit-o când avea 6 ani și s-a prezentat la nunta ei

Gina Pistol a avut de curând o și are familia pe care și-a dorit-o. Totuși, copilăria vedetei a fost marcată de un eveniment destul de dureros, tatăl ei a părăsit-o când avea doar șase ani, după ce părinții ei s-au despărțit, iar ea a fost crescută de bunicii din partea tatălui.

Emil a fost absent în viața ei

Gina și-a petrecut copilăria la Roșiorii de Vede. Tatăl ei, Emil Pistol și-a refăcut viața alături de o altă femeie cu care mai are doi copii. Chiar dacă el păstra legătura cu fiica lui, treptat, relația lor s-a răcit și au ajuns să nu mai vorbească. Bărbatul nu a prea fost implicat nici în viața ei și nici în cea a fratelui ei, confrom Cancan.

Totuși, Gina și tatăl ei au început să reia legătură, iar în momentul de față au o relație bună, chiar dacă nu sunt foarte apropiați. Chiar dacă a fost destul de absent din viața fetei lui, a fost prezent la cele mai importante momente, , dar și la botezul fetei lor, Josephine. Vedeta și-a iertat tatăl, dar a suferit în copilărie, și a fost marcată de divorțul părinților ei.

„Cea mai mare greșeală pe care o fac părinţii când divorţează este că nu renunţă la orgolii. Pentru mine, cuvântul tată nu înseamnă nimic. Tata ne-a iubit mult pe mine şi pe fratele meu. După divorţ, s-a mai rupt de noi. S-a recăsătorit şi are doi băieţi. Pentru mine, familia e ceva frumos. Îmi doresc mult lucrul acesta”, a declarat Gina Pistol.

Vedeta a înțeles că tatăl ei nu a abandonat-o

Gina îi este foarte recunoscătoare bunicii ei, care a crescut-o și a mai liniștit-o trecând printr-o perioadă dureroasă. Dar, când a mai crescut, a înțeles că tatăl ei nu a abandonat-o.

„Când sunt mici, copiii nu înțeleg multe lucruri. Pe parcurs, Gina a aflat adevărul. Taică-său nu a lăsat-o niciodată, el și-a iubit mereu copiii și a avut grijă să nu le lipsească nimic. Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine și a plecat. Eu am crescut-o și toată lumea din sat știe asta. După ce l-a făcut și pe frate-su a început să o ceară pe fată la ea. Și eu m-am gândit că nu e bine să-i ținem despărțiți. Am lăsat-o să plece și la mamă, dar tot noi am ajutat-o cu banii.

Își vorbesc, se înțeleg foarte bine, se sună de ziua lor. Eu, de exemplu, când gătesc ce-i place Ginuței și se găsește Emil pe la mine, îi dau pachet să-i ducă fetei. Și se duce până la ea în fața blocului să i-l ducă”, declara bunica Ginei Pistol.