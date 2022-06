Cine este prietena lui David Popovici. Tânăra este, la rândul ei, pasionată de sport

Cu câteva zile în urmă au apărut detalii despre părinții lui David Popovici, care au reprezentat un sprijin important în cariera tânărului, iar acum au ieșit la lumină informații despre identitatea iubitei sportivului.

În urmă cu ceva timp, David Popovici a postat câteva imagini cu tânăra pe contul său de Instagram, iar atunci când a fost întrebat dacă este vorba de prietena sa, sportivul a avut un răspuns afirmativ în acest sens. Astfel că, ar fi vorba despre o tânără de aceeași vârstă cu David, conform

Cine ar fi prietena lui David Popovici

Tânăra este elevă la Colegiul Național Bilingv ”George Coșbuc” și este dansatoare sportivă, conform . De asemenea, se pare că tânăra este pasionată de make-up, fapt ce reiese din fotografiile postate de ea pe rețelele de socializare.

David Popovici a revenit în România, după performanța extraordinară obținută la Mondialele de Natație de la Budapesta, care nu a mai fost atinsă decât o singură dată, acum 49 de ani! Tânărul de 17 ani a reușit să câștige aurul la și , dar a rămas la fel de modest și deja e extrem de focusat pentru competițiile următoare.

Despre principalul obiectiv al carierei sale, tânărul a spus: „Cel mai mare vis al meu profesional e să devin cel mai rapid din istorie. Ar fi super dacă aș reuși într-o probă, mai super dacă reușesc în mai multe. Un alt vis e să inspir cât mai multă lume!”.

David Popovici primește o recompensă uriașă din partea statului român

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, joia trecută, că îi va fi alocată lui suma de un milion de lei, aproape 202.000 de euro, sumă alocată din Fondul de rezervă al Guvernului.

„Astăzi, în cadrul şedinţei de guvern, am luat decizia de a recunoaşte performanţa sportivului nostru, David Popovici. În felul acesta am decis că, fiind vorba despre o performanţă excepţională, să avem o recunoaştere pe măsură şi am hotărât să îi fie alocată din Fondul de rezervă al Guvernului o sumă de un milion de lei”, a declarat premierul după şedinţa de guvern.