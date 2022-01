Connect-R, dezvăluiri tulburătoare despre Alex Velea. De ce nu îl va ierta niciodată pe cel mai bun prieten: „Ne despart atât de multe lucruri”

Interpretul Connect-R a făcut o serie de dezvăluiri tulburătoare. Vedeta a destăinuit, în cadrul unul interviu, motivele conflictului cu Alex Velea. Cei doi formau, pe vremuri, o echipă perfectă și cucereau sufletele ascultătorilor din România și nu numai. Se pare că foști colegi au avut certuri serioase.

Alex Velea versus Connect-R

Denise Rifai i-a pus mai multe întrebări incomode. Artistul i-a răspuns cu sinceritate și i-a oferit cele mai picante detalii. Telespectatorii au apreciat atitudinea vedetei. Acesta nu a vorbit de rău despre fostul său coleg. Connect-R a făcut câteva precizări importante. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„E un monstru de talent Alex Velea și o știe toată lumea. Faptul că ne-am separat e pentru că la momentul ăla viziunile noastre asupra carierelor noastre era ușor diferită. A avut și el o nemulțumire față de un episod, nu cred că și-ar dori să-l povestesc. Cert e că în momentul ăsta ne despart atât de multe lucruri, încât nu mai putem avea o relație de prietenie. Viziuni asupra meseriei pe care o avem, cat si principiile asupra vieții...cred că suntem total diferiți”, a dezvăluit Connect-R în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Prieteni sau adversari?

Ștefan Mihalache (Connect-R) și Alex Velea au fost cei mai buni prieteni. Interpreții au zbuciumat showbizul românesc cu melodia „Dragoste la prima vedere”. Cei doi și-au construit o carieră de succes, dar nu au reușit să-și păstreze prietenia. Vedetele au mers în direcții diferite.

„Fiecare om este liber să facă absolut ce vrea, iar treaba asta cu e frumos, nu e frumos sunt doar etichete puse de mine. Îi cer scuze lui Alex Velea și tuturor celor care fac trapanele. Fiecare om este liber să facă ce vrea. Consider personal că sunt multe trapanele, piese diferite chiar și de la Alex, cu o consistență lirică sub nivelul pe care știam eu că îl are Alex Velea. Asta pot să spun, dar asta nu are nicio legătură cu Velea ca și artist, pentru că muzica nu trebuie întotdeauna să vindece, muzica trebuie să și binedispună. Oamenii la petrecere nu trebuie să asculte mesaje dip. Personal cred într-o estetică pe care Velea ca artist o are și pe care nu o mai folosește. Dacă asculți ‘Doamna mea’ de la Alex Velea o să înțelegi ce spun”, a explicat artistul.