Coșmarul prin care trece Oana Ioniță. Câte zile pe lună își poate vedea fiul? „E un proces dificil și greu pentru mine”

Coregrafa Oana Ioniță, fosta bebelușă a ”Cârcotașilor”, să își aducă băiatul lângă ea. După de tenorul Florin Budnaru, băiatul lor, Maxim (11 ani), a rămas la el. Oana putea până acum să-și vadă copilul șase zile pe lună și de curând a obținut încă două zile, dar tot e mult prea puțin. Coregrafa își dorește băiețelul acasă la ea, unde e și sora lui, Isabel.

Oana Ioniță poate sta doar 8 zile pe lună cu băiatul ei

Întrebată de cum a fost procesul de joia trecută, dacă a obținut vreun rezultat, Oana Ioniță a răspuns: „Încă nu e un rezultat. Procesul se derulează de doi ani și jumătate. În ultimele șase luni am depus o nouă ordonanță președințială pentru a mări programul pe care îl am insuficient cu Max. În momentul de față am doar trei zile la două săptămâni. Un program care nu ar trebui să fie normal pentru Și pentru asta lupt pentru a avea mai mult acces la el. Pentru a-mi exercita toate drepturile de mamă, de a fi lângă el”.

„Acum câteva zile s-a judecat și ordonanța și procesul de fond care pe fond o să dureze până o să se ia o decizie și de obicei procesele de fond durează foarte mult. Am câștigat o zi în plus. De fapt, am câștigat două zile pe lună”, a mai spus coregrafa, punctând că îl poate vedea pe Maxim 8 zile pe lună.

Ea speră să ajungă la un acord cu fostul soț: „Din moment ce am ajuns la proces, înseamnă că n-am putut să găsim un acord. Sperăm să găsim un acord, la un moment dat, să înțeleagă, să putem colabora. Asta e important. Să putem să ne înțelegem și să nu fim fixați exact, cum mi-am dorit eu când am semnat convenția, să nu fim obligați de un program, ci pur și simplu să ne punem de acord când nu poate el să stea cu Max, să stau eu, când nu pot eu să stea el și să stea copiii cât mai mult împreună. Pentru că ăsta este scopul. Noi îmbătrânim, la un moment dat, n-o să mai fim atât de activi în viața lor, dar ei trebuie să crească ca frații. (…) Va mai fi un termen pentru procesul de fond, în care dorim să stabilim domiciliul lui Maxim la mine”.

Cum se înțeleg copiii Oanei Ioniță

Oana Ioniță a mai spus că Maxim și Isabel, copiii ei, nu mai sunt la fel de apropiați, dat fiind că nu locuiesc în aceeași casă: „Legăturile dintre ei cumva s-au răcit atâta timp cât nu se văd în fiecare zi, cât nu au un program împreună, cât nu se susține relația de frate-soră. Nu se susține din partea amândurora, pentru că atâta timp cât este la tatăl lui, ar trebui să-l susțină, să o vadă mai des pe Isa, să se întâlnească, să facă lucruri împreună”.

„În momentul de față nu pot să mă focusez la o nouă relație sau nu pot să mă focusez la altceva până nu se finalizează tot procesul ăsta dificil și greu pentru mine. Îmi doresc să fie liniște și să putem să comunicăm ca să putem să ne vedem mai departe fiecare de viața lor”, a mai spus Oana Ioniță, pentru Click!.