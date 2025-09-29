B1 Inregistrari!
Cristina Ich a primit amenințări cu moartea: „Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri?"

Cristina Ich a primit amenințări cu moartea: „Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri?”

Selen Osmanoglu
29 sept. 2025, 13:42
Foto: Instagram/Cristina Ich.
Foto: Instagram/Cristina Ich.
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Punctul sensibil

Cristina Ich a mărturisit că, în ultima vreme, a primit mai multe amenințări cu moartea de la oameni din mediul online. Influencerița spune că îi este teamă să mai iasă din casă și nu înțelege cum oamenii pot trimite astfel de mesaje.

Ce s-a întâmplat

Cristina Ich a decis să facă plângere la poliție, în urma amenințărilor primite de la anumiți oameni.

„Am primit mesaje de amenințare. Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri? De ceva timp primesc mesaje cu: „o să te omor”, „o să-ți fac asta”și alte jurăminte de genul ăsta. Norocul meu e că, în mod normal, nu ies singură, dar asta nu elimină frica: îți este teamă să mai mergi pe stradă. Am depus plângere la poliție și am luat măsuri, dar e incredibil că unii ajung atât de departe. Nu poți trăi liniștit știind că alții îți doresc răul”, a declarat aceasta, în mediul online, conform Cancan.

Punctul sensibil

Influencerița a mărturisit că a primit și un mesaj legat de băiețelul ei. Aceasta a răbufnit și a spus că oamenii ar face mai bine să se uite mai întâi la ce au acasă, în loc să arunce cu „răutăți gratuite”.

„leri am primit un mesaj care m-a enervat atât de tare. (A primit block). În loc să ajungă la prietenii ei, mesajul a ajuns la mine. Și suna cam așa: vai, nu o mai urmăresc pe asta de foarte mult timp, dar uite ce copil are, ha ha-ha.. si râdea. Întrebarea mea este: cum adică ce copil am? În afară de faptul că am un copil absolut superb și super smart, copil pe care orice mamă s-ar simți mândră să îl aibă. Un copil vesel care dansează și se bucură de viață, care e plin de energie…nu am înțeles unele ce vor să spună. În loc să aruncați cu răutăți gratuite mai bine v-ați uita mai atent la ce aveți voi acasă,”a mai spus vedeta în mediul online.

