Cristina Șișcanu, apariție în costumul de baie pentru a-i face „în ciudă” lui George Buhnici. În ce ipostază a apărut soția lui Mădălin Ionescu pe rețelele de socializare

a intervenit în scandalul momentului, după ce George Buhnici a făcut serie de declarații controversate. În prezent, vedeta se află în vacanță alături de soțul său și fiică. În acest moment, a decis să îi dea un răspuns criticii lui Buhnici. Ea a ales să se posteze în mediul online chiar dacă nu are un trup ca modelele de pe reviste, scrie

În ultimul timp, tot mai multe vedete s-au arătat revoltate din cauza declarațiilor lui George Buhnici și au transmis mesaje în mediul online. Printre acestea se numără și Cristina Șișcanu care, mai degrabă, a făcut un gest prin care demonstrează că nu o deranjează absolut deloc să-și expună corpul fix așa cum este.

Vezi această postare pe Instagram

Reacția Cristinei Șișcanu a lăsat un semn în scandalul George Buhnici

se află în vacanță, unde ar trebui să profite de momente de relaxare, însă nu a putu să rămână indiferentă la comentariile lui George Buhnici la adresa femeilor de pe plajă. Declarațiile sale au ajuns rapid la urechile tuturor.

Cele mai multe dintre persoanele publice au avut un cuvânt dur de spus la adresa acestuia, mai ales pentru că se învârte în sfera media de foarte mulți ani, iar o astfel de eroare de comportament afișată în spațiul public l-ar putea costa chiar și cariera.

Vedeta a ales să facă o fotografie dintr-o poziție care nu o avantajează, intenționat pentru a scoate în evidență imperfecțiunile. Prin acest gest, ea a vrut să motiveze toate femeile și să transmită mesajul că nu trebuie să fii jenată de corpul tău.

Declarațiile controversate ale lui Buhnici

Cu două zile în urmă, George Buhnici a oferit un interviu în carul unei emisiuni TV în care a făcut o serie de declarații în urma cărora a fost acuzat de misoginism.

„Mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine şi am văzut fete care arată foarte bine aici. Am văzut şi fete care nu arată bine şi nu aş vrea să se interpreteze, dar suntem la festival şi putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am.

Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă aţi investi în săliţă cât investiţi în tatuaje, cred că am fi toţi mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Eu am norocul că am o soţie care arată ca o minoră. Asta e şansa vieţii mele, jur. Uită-te la ea! Câţi ani îi dai?”, a precizat George Buhnici.