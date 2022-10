Critici dure pentru Mihaela Bilic, după o postare despre mezeluri. „Eu v-am zis că această doamnă ar trebui internată”

Celebra nutriționistă Mihaela Bilic a fost criticată de artistul Dan Teodorescu și de maratonistul Andrei Roșu, după o postare pe Facebook în care susținea că „ sunt de fapt o supercarne” a căror reputație a fost stricată de nitriți.

Ce a spus Mihaela Bilic despre mezeluri

„Pastramă, șuncă, salam…sunt produse pe care le consumăm la micul dejun. Gustoase, concentrate în nutrienti și în calorii, mezelurile sunt de fapt o supercarne. În loc să le apreciem, am ajuns să ne temem de ele. Cine a stricat reputația mezelurilor? Nitriții! (…)

Nitriții joacă un rol esențial în prepararea mezelurilor, împiedică dezvoltarea unor bacterii periculoase pentru sănătate cum ar fi botulismul, salmonela și listeria. Pe lângă siguranța alimentară, nitriții blochează oxidarea cărnii și dau o culoare roz produselor fierte tip șuncă sau parizer. Tot nitriții sunt responsabili de aroma plăcută a mezelurilor și le protejează de râncezire. În Europa utilizarea nitriților este reglementată la o doză maximă de 150 mg nitriți pentru 1kg de produs.

Ce riscuri ridică un consum mare de nitriți? În anumite condiții nitriții se leagă de fierul hemic din carne și formează nitrozamine, ”, a scris Mihaela Bilic într- mai lungă despre mezeluri și nitriți.

Ea a explicat apoi ce riscuri comportă asimilarea unei cantități prea mari de nitriți: „În anumite condiții nitriții se leagă de fierul hemic din carne și formează nitrozamine, compuși cu potențial cancerigen. Studiile medicale au demonstrat legătura dintre consumul de nitriți/ nitrați și riscul de cancer colorectal. În consecință autoritățile sanitare au recomandat reducerea consumului de nitriți din alimente: limitarea cantității de carne procesată la 150g/ săptămână și scăderea consumului de carne roșie la 500g/săptămână”.

Dan Teodorescu și Andrei Roșu, critici pentru Mihaela Bilic

Postarea nutriționistei a atras din partea cântărețului Dan Teodorescu: „Dr. Mihaela Bilic: ”Gustoase, concentrate în nutrienți şi în calorii, mezelurile sunt de fapt o supercarne”. Stimată doamnă, dacă ne mai spuneți şi că sedentarismul prelungeşte viața, fumatul întăreşte plămânii şi alcoolul protejează ficatul, veți deveni medicul favorit al românilor”.

, dar pe un ton serios, a avut și Andrei Roșu: „Eu v-am zis ca aceasta doamna ar trebui internata. Sau, cel putin, reclamata la colegiul medicilor si oprita din a da sfaturi la tv, radio etc. Degeaba incadreaza OMS mezelurile in grupa 1 de carcinogeni, ca vine dna b si ne atrage atentia ca nu le apreciem suficient. Apoi vin aici fanii dnei b, care imi spun ca nu am voie sa zic nimic pe tema asta, pentru ca nu sunt doctor. Si ca, probabil, aia de la OMS sunt prosti…”