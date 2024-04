Cum a reacționat Jorge după ce a fost criticat pentru participarea la Survivor All Stars. Artistul avea probleme la picior: „Sunt puțin șifonat”

Jorge, unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, a ajuns la spital după ce s-a accidentat la genunchi atunci când se afla în Republica Dominicană, în timp ce participa la concursul Survivor All Stars. Artistul a participat pentru a doua oară la acest concurs, însă, din nefericire, nu a putut să se bucure prea mult de experiență, întrucât s-a accidentat.

Jorge, criticat pentru că a participat la Survivor All Stars

că face recuperare și că pentru a-și reveni complet trebuie să facă sport, motiv pentru care a participat la Survivor, Din cauza condițiilor greu de suportat din Dominicană, musculatura a cedat și astfel au apărut din nou aceleași probleme.

„Sunt puțin șifonat, dar nu pot să stau! Fac recuperare, am avut șansa ca, a doua oară după ce m-am operat, să pot să merg, să pot să calc pe picior din a doua zi! Mi-a scos o parte bună din menisc. Prima oară nu am călcat 5 săptămâni pe picior, a fost groaznic! Musculatura se atrofiază. Trebuie să faci foarte mult sport!

Eu am făcut, dar mergând la Survivor, fără mâncare, fără nutrienți sau proteină, musculatura a cedat și nu a mai ținut genunchiul cum trebuie!

A fost presiune pe menisc, s-a rupt din nou! Cred că nimic nu e întâmplător, nu am de ce să fiu supărat! Sunt fericit că s-a întâmplat asta, Dumnezeu are un plan mai mare pe care nu îl știm! Când am lăsat să fie făcută voia Lui, a fost cel mai bine pentru mine! Așa merg înainte!”, a spus Jorge, pentru .

Artistul a ajuns la spital după accidentarea de la Survivor All Stars

Deși își dorea să se bucure de a doua experiență în cadrul competiției Survivor All Stars, Jorge s-a văzut nevoit să părăsească concursul, după ce . Artistul a crezut că durerea va trece de la sine, dar, din nefericire, a ajuns pe masa de spital.

„Am inima plina de fericire si recunostinta. Nu-mi vine sa cred cat de fericit sunt dupa o operatie. A doua la acelasi menisc… Ultimul an a fost foarte dur si cu multe incercari….am strans mult din dinti la premiera musicalului Mamma Mia, am plans la Survivor, am tras mult cu recuperarea si meniscul n-a mai rezistat.

Sunt acum pe patul de spital, am facut primii pasi la 7 dimineata si sunt ca un copil cu o jucarie noua. Vreau sa ii multumesc @dr_andrei_ioan_bogdan ca mi-a dat asa incredere din prima si am mers cativa pasi acum. Asta nu e o reclama, pur si simplu il ador pe omul asta si daca aveti nevoie il gasiti la …

…

Sanatate multa tuturor.

P.S. Carjele din poza le-am adus degeaba. Mi-a zis doctorul ca il fac de ras daca ma vede cineva cu ele”, a scris pe atunci Jorge pe rețelele de socializare.