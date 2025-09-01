„Asia Express” este una dintre cele mai așteptate emisiuni ale toamnei, iar una dintre echipele din acest sezon este formată din nimeni alții decât Mara Bănică și Serghei Mizil. Jurnalista este de părere că participarea la acest show este de departe una dintre cele mai tari experiențe trăite și nu regretă nicio secundă că a ales să facă pereche cu bunul ei prieten, Serghei.

Cuprins:

Ce i-a plăcut Marei Bănică la experiența „Asia Express” Cum a reușit Mara Bănică să slăbească

Ce i-a plăcut Marei Bănică la experiența „Asia Express”

Dând timpul înapoi, Mara Bănică spune că i-a plăcut tot ce a trăit în timpul filmărilor „Asia Express”. Jurnalista este de părere că zilele petrecute în Asia au făcut-o să își întreacă orice limite și să trăiască stări pe care de multe ori și le reprimă.

„Acum, trăgând linie la final, când suntem bine, suntem îmbrăcați, suntem spălați, suntem dormiți, mi-a plăcut absolut tot și aș repeta oricând o asemenea aventură, pentru că îți întinde limitele, te face să plângi, ceea ce poate unii oameni nu fac sau nu-și dau, nu arată. Adică treci prin niște stări pe care acasă ți le oprești în mod normal. Acolo n-ai cum pentru că ești obosit și mințile obosite fac greșeli”, a declarat Mara Bănică, pentru .

Mara Bănica susține că emisiunea nu a ajutat-o să se redescopere, în schimb, i-a adus câteva kilograme în plus. Cu toate că nu mânca, stresul resimțit în timpul competiției a făcut-o să se întoarcă în țară cu o greutate mai mare decât plecase.

„Nu prea am mâncat și cu toate astea m-am îngrășat pe stres acolo. Nu am tolerat genul ăsta, adică nu neapărat asiatic, îmi place, ci faptul că, nu știu, dacă tu ai avea în soare pe 40 de grade 5 într-o farfurie care te așteaptă de 5 ore, le-ai mânca? Nu. N-am tolerat bine cu mâncarea, dar nici nu m-am plâns de foame”, a povestit jurnalista.

Cum a reușit Mara Bănică să slăbească

Mara Bănică povestește că, de când s-a întors din Asia Express, a reușit să slăbească 20 de kilograme. Pentru că nu îi mai plăcea cum arată, a decis să facă o schimbare în ei. Vedeta susține că nu a apelat la ajutorul nutriționiștilor și că reușita ei se datorează exclusiv voinței pe care a avut-o de a slăbi.

„Am slăbit 20 de kilograme de când m-am întors din Asia Express și a fost un clic. Mă vedeam eu la televizor, televizorul pe unii îi îngrașă oricum, nu mai eram chiar ce trebuie. Ajunsesem la mărimea 42-44. Și a fost foarte simpatic, am început noul sezon Spynews special la televizor și am uitat să o anunț pe stilistă, «vezi că sunt acum la mărime 34-36». Și m-am trezit din nou cu cămășile alea mari. Am făcut un efort mare, mare. E o chestiune de voință și de minte. Cu mintea învingem orice, dar e greu. Nu există altceva decât înfometare și foarte multă apă.

[…] mâncat foarte puțin caloric. Foarte puțin caloric îmbinat cu un fasting și cu apă. Când ți-e foame, apă și ți-e foame iar apă. Un fel de Asia Express, dar pe bogăție, că beam apă la mine acasă”, a mărturisit Mara Bănică.