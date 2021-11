Cum arăta Andreea Esca în data de 1 decembrie 1995, când a apărut pentru prima dată la Pro TV

Deşi au trecut 26 de ani de când a apărut pentru prima dată la pupitrul ştirilor Pro Tv, Andreea Esca trăieşte cu emoţie mereu ziua de 1 decembrie.

Sintagma „Bună seara, România, bună seara, București” a fost rostită de Esca pentru prima dată la 1 decembrie 1995, odată cu lansarea oficială a postului Pro Tv.

Cum a ajuns Andreea Esca să prezinte buletinul de ştiri de la Pro TV

Prezentatoarea Pro Tv a mărturisit cum a ajuns să prezinte principalul jurnal de știri de la postul din Pache Protopopescu.

„În 1995, îmi amintesc că se căutatu chipuri noi, tineri care să nu aibă nicio legătură cu regimul comunist”, şi-a început Andreea Esca povestea într-un interviu acordat unui post francez de televiziune. Ştirista studia jurnalismul, aşa că acest lucru a cântărit în faţa şefilor. S-a prezentat la un interviu, iar în scurt timp i s-a încredinţat principalul jurnal de ştiri. De acolo cariera ei a luat avânt. „Am ales această meserie din întâmplare, pur şi simplu. Acum ştiu că acest drum era făcut pentru mine”, mărturisea Andreea Esca, în urmă cu ceva timp.

Sacoul a fost cumpărat chiar de ea: „Mi-a plăcut pentru că era roşu, cu o catifea elegantă la guler şi buzunare. Se pare că a avut succes şi mi-a purtat noroc. A suferit mici modificări, se mai uzase”, spunea vedeta tv.

De 1 Decembrie, Andreea Esca şi-a păstrat obiceiul ca în fiecare an, de Ziua Naţională a românilor şi ziua în care ProTV mai împlineşte un an, să poarte acelaşi sacou roşu în care şi-a salutat pentru prima dată telespectatorii la 1 decembrie 1995.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Andreea Ioana (@andreeaesca)

Vedeta are peste 2 decenii la pupitrul știrilor de la PRO TV, însă și ea a fost pusă în situații dificile pe micul ecran, în timp ce se afla în direct.

„E o singură chestie pe care o tot povestesc, pentru că pe aia mi-o amintesc și mi-a rămas așa… Aveam doi invitați în același timp, adică în același jurnal. Atunci aveam doi invitați care nu erau persoane publice și nu știam cum arată omul respectiv. Unul venea pe o știre, iar altul pe alt subiect. Unul trebuia să vină lângă mine, la masa mea și celălalt era într-o altă cameră. Regizorul de platou i-a încurcat și mi-a adus omul de la subiectul 2 pe subiectul 1. Eu nu știam cum arată.

Era ceva cu recolta de roșii… Am întrebat omul de roșii și el a zis că eu sunt cu centrala de la Cernavodă. Am simțit că nu înțeleg absolut nimic. (…) A fost ceva groaznic. Situația a fost absolut penibilă. Uneori îmi vine să râd, dar nu am ajuns la performanța asta. Mă gândesc ce pățesc dacă încep să sughit sau strănut”, a declarat Andreea Esca, la emisiunea „Întrebarea Mesei Rotunde”.

Andreea Esca a suferit mult din cauza unei boli

Andreea Esca știe ce înseamnă să treci prin Covid-19. Acum ceva timp, familia prezentatoarei a suferit din cauza temutei boli.

Șotul acesteia, fiind chiar într-o stare gravă. Bărbatul a fost salvat datorită plasmei donate. Coronavirusul nu a ocolit-o. Vedeta a fost internată la spital și au simțit pe proprie piele ce înseamnă să stai în ATI.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Andreea Ioana (@andreeaesca)

Când va renunța Andreea Esca la televiziune

Vedeta de la Pro TV a vorbit și despre momentul în care se va lăsa de televiziune. Andreea Esca a precizat, în podcastul actorului Marius Manole că nu s-a gândit niciodată în mod serios la acest lucru, chiar dacă în ultimul timp mai multe vedete mari au părăsit postul din Pache Protopopescu.

„Eu cred că stai până te dau afară sau îți găsesc un înlocuitor. În America am văzut că au emisiuni și la 90 de ani. În alte țări pun mult mai mult preț pe tinerețe, să arăți bine.

Depinde și de emisiune. Dacă e vorba de știri, cred că poți să prezinți până mai târziu, pentru că este vorba despre credibilitate, despre ceea ce spui și nu neapărat de cât de frumoasă ești”, a precizat știrista de la Pro TV, pe YouTube.