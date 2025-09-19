B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Francesca Sarao de la „Insula Iubirii”: „Să știți că eu muncesc în fiecare zi chiar dacă nu pare”. Cum își câștigă banii

Francesca Sarao de la „Insula Iubirii”: „Să știți că eu muncesc în fiecare zi chiar dacă nu pare”. Cum își câștigă banii

Selen Osmanoglu
19 sept. 2025, 14:13
Francesca Sarao de la „Insula Iubirii”: „Să știți că eu muncesc în fiecare zi chiar dacă nu pare”. Cum își câștigă banii
Sursa foto: Instagram
Cuprins
  1. Cu ce se ocupă cuplul
  2. Cum a fost la „Insula Iubirii”
  3. Provocările insulei
  4. Ce lecții au învățat

Francesca Sarao și Cristi Pungă formează un cuplu de 10 ani. Aceștia au participat la ultimul sezon din emisiunea „Insula Iubirii”, de la Antena 1. Recent, Francesca a dezvăluit cum își câștigă banii, deși, în online, pare că nu muncește deloc, spune ea.

Cu ce se ocupă cuplul

Brașovenii sunt antreprenori în domeniul turismului și închiriază apartamente în regim hotelier. Ei se ocupă personal de curățenia și întreținerea celor 5 apartamente pe care le au în centrul Brașovului.

„Mă întreba cineva dacă nu mai plec și eu la muncă. Să știți că eu muncesc în fiecare zi chiar dacă nu pare. Noi avem apartamente în regim hotelier, unde nu am găsit încă o persoană care să ne ajute la curățenie și atunci curățenia o facem noi. Nu ne deranjează. Cu asta mă ocup eu. Spăl wc-uri. E mișto, nu mă luați în serios. Da, cu asta mă ocup eu (n.r râde). Eu vă arăt și cum spăl WC-uri, eu nu sunt o falsă”, a mărturisit Francesca.

„Noi am călcat, noi am spălat, nu prea am avut viață, tocmai de aia am ajuns și la Insula iubirii. Încercam să ne împărțim, eu călcam, Cristi venea la spălat și devenise totul haotic. Noi încă suntem în căutarea unei persoane care să ne ajute”, a adăugat Francesca pe social media.

Cum a fost la „Insula Iubirii”

Cuplul a trecut testul de pe insulă. Cei doi s-au întors acasă împreună, și-au cumpărat o casă și au planificat nunta pentru luna iunie a anului viitor.

„Când iubești, este ușor să nu te abați de la scopul principal, anume de a repara frânturile din relație, fără a fi tentat sau influențat de cei din jur”, a declarat Cristian, pentru Click.

„Pentru mine este simplu răspunsul și explicația vine din ceea ce simt. Este imposibil să simți ceva pentru altcineva atunci când iubești persoana de lângă tine”, a completat Francesca.

Cei doi mărturisesc că a fost dificil pe insulă să stea separați: „Pentru mine a fost prea lungă separarea. Nu mă gândeam că o lună poate să însemne atât de mult!”, a spus Francesca.

Provocările insulei

„Trăirile și emoțiile sunt foarte intense. Trebuie să rămâi echilibrat și să nu te destabilizezi pentru a depăși mai ușor momentele grele”, a mărturisit Cristian.

„Părerile celor din jur, dar și tot ce se întâmplă, sunt câteva dintre aspectele care te pot influența foarte ușor, dar este important să îți asculți inima”, a spus Francesca.

Cuplul a terminat testul mai devreme la insulă. Aceștia s-au revăzut și reunit înainte să se termine emisiunea. Crstian susține că a simțit „împlinire” când s-a reîntâlnit cu iubita lui.

„Așa cum am spus și acolo, am simțit o ușurare și o bucurie în suflet, deoarece la „Insula Iubirii” trăiești cu o tensiune interioară, zi de zi”, mărturisește Francesca.

Ce lecții au învățat

Întrebați despre lecțiile învățate la „Insula Iubirii”, cei doi parteneri au răspuns:

„Nu totul este despre lucrurile materiale, ci, mai degrabă, trebuie să ne axăm pe fericirea sufletească. În prezent ne acordăm mai multă atenție, suntem mai conectați și am învățat să ne ascultăm nevoile”, a spus Cristian.

„Apreciez mai mult ce am în viața de zi cu zi și iau totul cu mai multă ușurință. Noi trebuie să avem grijă unul de celălalt și să nu ne mai neglijăm, chiar dacă mai există și momente dificile. Exact acest lucru s-a schimbat în relația noastră – suntem mult mai atenți unul cu celălalt”, a spus Francesca.

„Mi-am dat seama că nu am nevoie de altcineva alături de mine și am redobândit calitățile pentru a fi, din nou, persoana de care s-a îndrăgostit Francesca. Acum sunt și mai convins că suntem făcuți unul pentru celălalt”, a mai spus Cristian.

„Cel mai mult am învățat individual și ne-am redescoperit. Astfel, am putut să schimbăm relația în bine. Problemele nu provin neapărat din relație. Trebuie să te simți bine cu tine ca să formezi un cuplu puternic cu altcineva”, a adăugat Francesca.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cum se menține în formă Andreea Berecleanu: „Eu sunt într-o dinamică continuă și cred că asta mă face să mă simt mereu fresh”
Monden
Cum se menține în formă Andreea Berecleanu: „Eu sunt într-o dinamică continuă și cred că asta mă face să mă simt mereu fresh”
Delia, despre tinerii care consumă substanțe interzise la festivaluri: „Cum ți-i crești așa îi ai”
Monden
Delia, despre tinerii care consumă substanțe interzise la festivaluri: „Cum ți-i crești așa îi ai”
Câți bani câștigă Raluca Bădulescu din OnlyFans și cum a reacționat fiul ei când a auzit ce face: „Suntem adulți cu toții”
Monden
Câți bani câștigă Raluca Bădulescu din OnlyFans și cum a reacționat fiul ei când a auzit ce face: „Suntem adulți cu toții”
Naomi Hedman, declarații explozive despre fostele relații cu Ristei și Barabancea: „Prefer să fiu singură!”
Monden
Naomi Hedman, declarații explozive despre fostele relații cu Ristei și Barabancea: „Prefer să fiu singură!”
Cum au ajuns Alexandru Ion și Ștefan Floroaica să participe la Asia Express: „Nu a fost niciunul dintre noi greu de convins”
Monden
Cum au ajuns Alexandru Ion și Ștefan Floroaica să participe la Asia Express: „Nu a fost niciunul dintre noi greu de convins”
Tudor Chirilă, dezvăluiri emoționante: „Tot familia este locul unde te întorci și te încarci”
Monden
Tudor Chirilă, dezvăluiri emoționante: „Tot familia este locul unde te întorci și te încarci”
Andreea Bălan, despre motivul plecării de la „Te cunosc de undeva”: „Se întâmplă clinciuri între oameni”
Monden
Andreea Bălan, despre motivul plecării de la „Te cunosc de undeva”: „Se întâmplă clinciuri între oameni”
Gina Chirilă, la un după divorț: „Mi-am luat timp pentru mine”. Ce planuri are pentru viitor
Monden
Gina Chirilă, la un după divorț: „Mi-am luat timp pentru mine”. Ce planuri are pentru viitor
Cum îți pot sprijini sănătatea oțetul de mere și apa cu lămâie. Ce băutură e mai eficientă?
Monden
Cum îți pot sprijini sănătatea oțetul de mere și apa cu lămâie. Ce băutură e mai eficientă?
Alina Pușcaș a ajuns la spital cu fiica ei: „M-am panicat”. Ce diagnostic a primit Iris, în vârstă de doar 6 ani
Monden
Alina Pușcaș a ajuns la spital cu fiica ei: „M-am panicat”. Ce diagnostic a primit Iris, în vârstă de doar 6 ani
Ultima oră
14:21 - O elevă de clasa a VII-a din Iași a ajuns de ore la urgențe după ce a consumat droguri
14:12 - Studiu de caz: salubritatea din Viena și ce poate învăța Bucureștiul
14:07 - Cămașa, piesa care transformă orice ținută masculină
13:59 - Cine este și ce legătură are cu Charlie Kirk femeia care a declanșat scandalul mondial, cu afirmația că Brigitte Macron s-a născut bărbat
13:25 - Cum se menține în formă Andreea Berecleanu: „Eu sunt într-o dinamică continuă și cred că asta mă face să mă simt mereu fresh”
13:19 - Efectul Gloria, surprins de pe Vârful Negoiu. Imagini spectaculoase cu fenomenul extrem de rar, publicate de un turist (FOTO)
13:17 - Astronomii au descoperit o planetă asemănătoare Pământului care ar putea fi locuibilă
12:44 - Proiect de lege care scade facturile la întreținere: Deputatul PNL Andrei Baciu vrea ca veniturile din închirieri și reclame ale asociațiilor de bloc să fie folosite la plata cheltuielilor comune
12:38 - Delia, despre tinerii care consumă substanțe interzise la festivaluri: „Cum ți-i crești așa îi ai”
12:29 - Goana pentru pachetele turistice de sărbători: Cât costă să petreci Revelionul în Poiana Brașov