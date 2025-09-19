Francesca Sarao și Cristi Pungă formează un de 10 ani. Aceștia au participat la ultimul sezon din emisiunea „Insula Iubirii”, de la Antena 1. Recent, Francesca a dezvăluit cum își câștigă , deși, în online, pare că nu muncește deloc, spune ea.

Cu ce se ocupă cuplul

Brașovenii sunt antreprenori în domeniul turismului și închiriază apartamente în regim hotelier. Ei se ocupă personal de curățenia și întreținerea celor 5 apartamente pe care le au în centrul Brașovului.

„Mă întreba cineva dacă nu mai plec și eu la muncă. Să știți că eu muncesc în fiecare zi chiar dacă nu pare. Noi avem apartamente în regim hotelier, unde nu am găsit încă o persoană care să ne ajute la curățenie și atunci curățenia o facem noi. Nu ne deranjează. Cu asta mă ocup eu. Spăl wc-uri. E mișto, nu mă luați în serios. Da, cu asta mă ocup eu (n.r râde). Eu vă arăt și cum spăl WC-uri, eu nu sunt o falsă”, a mărturisit Francesca.

„Noi am călcat, noi am spălat, nu prea am avut viață, tocmai de aia am ajuns și la Insula iubirii. Încercam să ne împărțim, eu călcam, Cristi venea la spălat și devenise totul haotic. Noi încă suntem în căutarea unei persoane care să ne ajute”, a adăugat Francesca pe social media.

Cum a fost la „Insula Iubirii”

Cuplul a trecut testul de pe insulă. Cei doi s-au întors acasă împreună, și-au cumpărat o casă și au planificat nunta pentru luna iunie a anului viitor.

„Când iubești, este ușor să nu te abați de la scopul principal, anume de a repara frânturile din relație, fără a fi tentat sau influențat de cei din jur”, a declarat Cristian, pentru .

„Pentru mine este simplu răspunsul și explicația vine din ceea ce simt. Este imposibil să simți ceva pentru altcineva atunci când iubești persoana de lângă tine”, a completat Francesca.

Cei doi mărturisesc că a fost dificil pe insulă să stea separați: „Pentru mine a fost prea lungă separarea. Nu mă gândeam că o lună poate să însemne atât de mult!”, a spus Francesca.

Provocările insulei

„Trăirile și emoțiile sunt foarte intense. Trebuie să rămâi echilibrat și să nu te destabilizezi pentru a depăși mai ușor momentele grele”, a mărturisit Cristian.

„Părerile celor din jur, dar și tot ce se întâmplă, sunt câteva dintre aspectele care te pot influența foarte ușor, dar este important să îți asculți inima”, a spus Francesca.

Cuplul a terminat testul mai devreme la insulă. Aceștia s-au revăzut și reunit înainte să se termine emisiunea. Crstian susține că a simțit „împlinire” când s-a reîntâlnit cu iubita lui.

„Așa cum am spus și acolo, am simțit o ușurare și o bucurie în suflet, deoarece la „Insula Iubirii” trăiești cu o tensiune interioară, zi de zi”, mărturisește Francesca.

Ce lecții au învățat

Întrebați despre lecțiile învățate la „Insula Iubirii”, cei doi parteneri au răspuns:

„Nu totul este despre lucrurile materiale, ci, mai degrabă, trebuie să ne axăm pe fericirea sufletească. În prezent ne acordăm mai multă atenție, suntem mai conectați și am învățat să ne ascultăm nevoile”, a spus Cristian.

„Apreciez mai mult ce am în viața de zi cu zi și iau totul cu mai multă ușurință. Noi trebuie să avem grijă unul de celălalt și să nu ne mai neglijăm, chiar dacă mai există și momente dificile. Exact acest lucru s-a schimbat în relația noastră – suntem mult mai atenți unul cu celălalt”, a spus Francesca.

„Mi-am dat seama că nu am nevoie de altcineva alături de mine și am redobândit calitățile pentru a fi, din nou, persoana de care s-a îndrăgostit Francesca. Acum sunt și mai convins că suntem făcuți unul pentru celălalt”, a mai spus Cristian.

„Cel mai mult am învățat individual și ne-am redescoperit. Astfel, am putut să schimbăm relația în bine. Problemele nu provin neapărat din relație. Trebuie să te simți bine cu tine ca să formezi un cuplu puternic cu altcineva”, a adăugat Francesca.