Cum se descurcă Theo Rose în lupta cu kilogramele după ce a devenit mamă: „Stres și toate cele. Adică asta îmi este firea”

Theo Rose este una dintre cele mai cunoscute, apreciate și îndrăgite cântărețe din România. Ea s-a făcut remarcată de-a lungul timpului prin aparițiile pe care le-a avut alături de mai marii artiști ai României, dar și prin intermediul melodiilor din repertoriul său. De când s-a făcut plăcută în fața publicului, o comunitate care o apreciază enorm, având peste 1,1 milioane de urmăritori pe Instagram.

Theo Rose, despre cum se descurcă cu kilogramele după ce a devenit mamă

Nu mai este un secret că și nici că cei doi au împreună un băiețel, pe Sasha. Nu de mult, vedeta a declarat că s-a simțit fericită când a observat că a reușit să mai câștige în greutate în timpul sarcinii.

Deși a luat câteva kilograme în plus cât a fost însărcinată, Theo Rose a declarat că așa este ea, că nu reușește să acumuleze kilograme. Chiar dacă și-a dorit să rămână la 55 de kilograme, ea a ajuns din nou la 49 de kilograme.

„Eu am revenit la setările din fabrică foarte rapid. Cu tot ce implică: stres și toate cele. Adică asta îmi este firea. Nu pot să mă îngraș. Am tras speranțe, am tot avut speranțe că poate o să rămân undeva la 55 de kilograme după naștere. Am lăsat 10 kilograme direct pe masă, am plecat din spital cu 49 de kilograme. Păi ce am făcut? Să știi că nici foarte slabă nu este bine să fii. Le-am tot spus fetelor care îmi zic că mai bine slabă decât cu forme. Să știi că este și asta o problemă, să te chinui să te îngrași. E exact invers. Tot problemă e. Că nu mă simt bine că nu sunt zdravănă”, a declarat Theo Rose.

Vedeta a declarat că una dintre persoanele care i-au fost alături în această perioadă a fost mama ei, care a învățat-o tot ce trebuia să știe în legătură cu micuțul Sasha. Deși , Theo Rose a declarat că s-a simțit mult mai bine după ce a primit câteva sfaturi de la mama sa.

„Abia am alăptat, puțin mai devreme, și poate că nu se vede neaparăt, dar sunt mulțumită. În sfârșit se vede ceva și acolo. Am observat că oamenii se bucură de bucuria mea, că pot să zic în sfârșit că am avut. Îți dai seama că acum fac o grămadă de poze. Și la ‘Vocea României’ mă port numai pe decolteuri. Păi cine știe dacă sezonul următor se duc de tot, măcar să știu că am avut și eu amintire.

Asta a fost abordarea. Eu nu am fost stresată după naștere. Deloc. Cred că au fost primele două nopți, cu băița, cu toate cele, pentru că plângea copilul. Nici el nu știa care sunt senzațiile, ce trebuie să simtă la băiță. Și mă stresam. Nu știam dacă îl doare, dacă îi fac eu ceva rău. Până când m-a luat mama așa cu binișorul, mi-a explicat cum trebuie să fac, să-l țin de mână, să vorbesc cu el, îl obișnuiesc mai întâi cu apa. Faptul că mama m-a relaxat cumva în privința tuturor lucrurilor pe care trebuie să le fac pentru Sasha, după au rămas așa”, a mai adăugat artista, conform .