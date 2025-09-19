Andreea Berecleanu a vorbit despre cum se menține întotdeauna în formă. Aceasta a mărturisit că are un stil de viață sănătos, nu face excese, nu fumează, bea doar ocazional, face sport și este într-o dinamică continuă.

Cum se menține în formă

Prezentatoarea TV are un stil de viață sănătos, fără vicii și alternează cu . Toate acestea o ajută să se mențină în formă.

„Eu sunt într-o dinamică continuă și cred că asta mă face să mă simt mereu fresh dar nu pun preț foarte mult pe trecerea anilor. Sunt recunoscătoare pentru că sunt sănătoasă dar pentru mine trecerea anilor înseamnă Meryl Streep așa încât aștept vârsta de 70-75 de ani să pot spune “forever young”. Secretul probabil că este o conduită de viață. Nu fumez deloc, beau ocazional, la evenimente importante, cum ar fi acesta, Prima Fest. Am o dietă normală, fără excese și cu puțin sport!”, a declarat Andreea Berecleanu, pentru .

Cum a reușit să slăbească

Într-un interviu trecut, Andreea Berecleanu a mărturisit că are gene bune, însă are grijă și la alimentație.

„Secretul frumuseții mele? Data viitoare o să vin cu mama și cu un album de familie. Oamenii din familia mea au fost oameni foarte frumoși, și sufletește și fizic!”, a spus prezentatoarea TV.

„Și acum țin dietă, mereu țin diete. Pur și simplu renunț o perioadă de timp la carbohidrați. Vara te ajută să mănânci cât mai light și atunci sper să îmi fie mai ușor. Am reușit să dau deja câteva kilograme jos!”, a mai menționat ea.

Zi aniversară

Fiica prezentatoarei a împlinit 24 de ani. Va sărbători împreună cu fratele ei, Petru, undeva în sudul Spaniei.

„Eva împlinește 24 de ani, Petru a împlinit 20. Sper ca genele de bunătate să se transfere peste generații. Eva își va sărbători ziua de naștere în sudul Spaniei, împreună cu Petru, așa cum și-a dorit”, a spus mama acesteia.

Cum și-a crescut Andreea copiii

„Eva a fost un spirit mai independent, e adevărat că fetele traversează prin adolescență puțin mai dificil. Educația copiilor trebuie să fie permanentă, noi trebuie sa ne înconjuram copiii, indiferent de generații cu dragoste, toleranță, înțelegere, pentru că într-un fel sau altul toți am trecut prin adolescență și prin toate etapele vârstelor”, a povestit prezentatoarea.

„ Eva a stat mai mult pe telefon decât Petru, Petru nu a stat pe calculatoare așa cum se întâmplă cu colegii adolescenți pe care îi avea. Au ieșit foarte mult în parc iar eu i-am încurajat sau poate obligat, nu știu dacă este bine sau nu să facă sporturi. Amândoi au facut foarte mult sport, în mod special Petru”, a adăugat.

Cum face față dorului

Andreea Berecleanu a mărturisit, într-un interviu din trecut, că a suferit mult de dorul copiilor, după ce aceștia au plecat la studii în Londra.

„Ca părinți, ni s-a părut important să aibă și această experiență internațională. Am știut că va exista și această variantă atunci când au învățat în programa Cambridge. Atât Eva, cât și Petru sunt copii comunicativi, relația dintre noi a fost mereu directă, cinstită, adevărată, permanentă. Aici sau oriunde în lume”, a spus Andreea Berecleanu, pentru .

Prezentatoarea TV a susținut apoi că mai greu i-a fost după plecarea lui Petru: „A mai fost ceva greu de dus. Dorul. Amândoi sunt copii prezenți în viața noastră, nu s-au izolat niciodată, mereu am avut o viață comună, vie, chiar și în perioada adolescenței. Odată cu plecarea lui Petru la studii, casa s-a golit…”.

Petru și Eva au stat împreună trei ani în Londra. Ulterior, „Eva pleacă la job în Barcelona, Petru va rămâne la Londra pentru continuarea facultății”, spunea în vară, Andreea Berecleanu.