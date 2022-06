Cum și-a dat seama Cristian Boureanu că Borcea îi făcea avansuri Valentinei Pelinel, pe când erau căsătoriți: „Femeia alege. Noi facem pe cocoșii, dar ea a ales de mult” (VIDEO)

Cristian Boureanu a vorbit recent despre căsnicia lui cu Valentina Pelinel și cum și-a dat seama că Borcea a pus ochii pe ea. Boureanu a spus că a iertat-o pe fosta soție pentru că „până la urmă toți greșim”.

Cum și-a dat seama Boureanu că Borcea o vrea pe Pelinel

Cristian Boureanu și Valentina Pelinel au divorțat în 2014. La acel moment, ea avea deja o relație cu Cristi Borcea.

Citește și:

Întrebat de Cătălin Măruță în podcastul său dacă a iertat-o pe Valentina Pelinel pentru triunghiul amoros, Cristian Boureanu a răspuns: „Pe Valentina? Cum să nu! Până la urmă toți greșim. Pe Valentina am iertat-o. Nu am știut ce s-a întâmplat. Am aflat mai târziu că ei de prin 2011, mai târziu, au început să aibă o relație. Nu știu exact de când, nu m-a mai interesat”.

Boureanu a povestit și cum și-a dat seama că Borcea e interesat de Pelinel. S-a întâmplat în timpul unei vacanțe în care au mers ei doi și Cristi Borcea cu Alina Vidican, soția sa de la vremea aceea.

„Pe plajă în prima zi, îmi aduc aminte că i-am spus Valentinei, m-am uitat la ea și i-am zis: ”Vezi că ăsta vrea să te… și nevastă-sa se dă la mine”. A zis: ”Nu există, ești tâmpit”, că ”ești prost”, că nu știu. Femeia alege, poți să te dai peste cap, noi facem pe cocoșii, ne încordăm, ea a ales de mult. După aia e un joc pe care îl facem, mai mult sau mai puțin”, a povestit Boureanu, potrivit

Borcea, despre faptul că și-a înșelat fostele soții: Au știut, că nu m-au luat de la bibliotecă

Acum câteva luni, Cristi Borcea a mărturisit că atunci când a fost vorba de Pelinel „nu am avut scrupule”: „Când am văzut-o a doua oară am zis, e clar că va fi cu mine și va fi mama . Am fost tot timpul cu ea. Tot timpul. De când am văzut-o, chiar dacă m-am însurat cu Alina, niciodată nu i-am cerut să pună capăt căsniciei cu Boureanu”.

În emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D, Borcea a recunoscut faptul că el a fost de vină mereu pentru căsniciile sale destrămate: „De fiecare dată când m-am căsătorit am zis că acolo rămân toată viața. Tentațiile au fost mari. Eu am vrut să rămân tot timpul și cu Mihaela, și cu Alina, dar . Nu am avut probleme în cele două căsnicii. Eu am fost cel care nu a fost cuminte. Au știut și de la început, că nu m-au luat de la bibliotecă”.