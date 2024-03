Mihaela Tatu, confesiuni despre viața sa după ce s-a despărțit de fostul soț: „Eram tot timpul împreună cu Gabi Cotabiță atunci”

La vârsta de 60 de ani, Mihaela Tatu, fosta vedetă TV, împărtășește detalii intime despre viața ei personală, vorbind deschis despre divorțul de primul soț și zvonurile legate de o presupusă relație cu artistul Gabriel Cotabiță.

Invitată în emisiunea Cristinei Șișcanu de la Metropola Tv, face lumină asupra bărbaților din trecutul său tumultuos.

„Eram tot timpul împreună cu Gabi Cotabiță”

Mihaela Tatu, născută pe 7 aprilie 1963, s-a remarcat ca prezentatoare TV și s-a căsătorit la vârsta de 21 de ani. După o carieră în televiziune, s-a retras din cauza unor probleme de sănătate și a ales să locuiască în Oradea.

După 16 ani de căsnicie, a devenit o femeie liberă, atrăgând atenția multor bărbați cunoscuți din show-biz în perioada în care era celebră în televiziune.

Fosta vedetă a făcut lumină în ce privește viața sa amoroasă de la acel moment, când era pe val în televiziune și clarifică zvonurile cu privire la o posibilă relație cu Gabriel Cotabiță sau Adrian Daminescu,

„Eram tot timpul împreună cu atunci, la . Ne înțelegeam foarte bine. M-am trezit că presa a spus că suntem împreună și că am avea o relație. Nu era nimic adevărat.

Și cu Berti Barbera, chitaristul, m-au cuplat. Am avut un câine, îl chema Berti, și lumea a înțeles că sunt nedezlipită de Berti Barbera.

A mai fost și Adrian Daminescu pe listă, au fost mai mulți cu care s-a spus că am fost!“ , a dezvăluit Mihaela Tatu, în

Motivul despărțirii de primul soț și perioada post-divorț

Fosta prezentatoare TV explică motivele despărțirii de primul ei soț, menționând că distanța a fost factorul principal.

Cu toate că menține legătura cu fostul partener, povestește despre alte iubiri apărute după divorț, inclusiv o relație care a durat 12-13 ani, dar nu a culminat în căsătorie.

„Nu mi-a părut nici o clipă rău că am divorțat. Dacă noi, în urma discuției pe care am avut-o, am pus lucrurile la punct, e foarte clar, e limpede.

Nu s-a întâmplat la 20 de ani, ca s-o faci dintr-un impuls, se întâmpla la 40 de ani și….Eram așezată, știam bine ce vreau!

Relația cu fostul meu soț nu a mai mers din cauza distanței. Eu aici, el în Spania. Ne-am văzut după doi ani de zile, timp în care am vorbit foarte puțin, ne-am întâlnit, ne-am luat în brațe, nu a mers. Și el avea o stângăcie…Ne-a fost teamă de părinți, ce le spunem părinților, cum le spunem că divorțăm.

Au mai apărut iubiri după. Am fost într-o relație timp de 12-13 ani, dar nu ne am căsătorit”, a mai spus fosta realizatoare tv.

Care este cea mai mare dorință a Mihaelei Tatu

La vârsta de 60 de ani, împărtășește că, în prezent, cea mai mare dorință este să devină bunică cât mai repede.

Retrasă la Oradea, vedeta TV continuă să trăiască viața în mod activ și păstrează o legătură strânsă cu fiica ei, Ioana, în vârstă de 38 de ani.

„Am o mare dorință acum! Vreau să se mărite odată fică-mea, Ioana. Are 38 de ani. Vreau să-mi facă un nepot neaparat”, a spus Mihaela Tatu.