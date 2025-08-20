Dan Negru a marcat moartea unui celebru om de televiziune italian printr-o postare pe rețelele de socializare. Prezentatorul român a vorbit despre diferențele dintre România și alte țări occidentale când vine vorba despre cultură și televiziune.

Cuprins:

Cine a fost Pippo Baudo Ce spune Dan Negru despre televiziunea din România Ce spune Dan Negru despre tratamentul vârstnicilor în România

Cine a fost Pippo Baudo

Pippo Baudo, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din istoria televiziunii italiene, a încetat din viață la vârsta de 89 de ani, după o carieră de mai bine de 50 de ani. A început să profeseze în televiziune în anii ’60, aducându-și aportul în modul în care este privit în Italia divertismentul televizat. Moartea sa a stârnit un val de reacții în rândul celor care îl apreciau, printre care și Dan Negru.

Ce spune Dan Negru despre televiziunea din România

Prezentatorul român a vorbit cu această ocazie despre diferențele care există între România și țările oocidentale în ceea ce orivește oamenii în vârstă și cât de dispusă este piața muncii de la noi din țară pentru a-i păstra pe cei cu zeci de ani de experiență în spate. De altfel, Dan Negru a vorbit și despre organizarea televiziunilor din România și cum, la noi în țară, un criteriu care primează este aspectul fizic al celor care apar pe sticlă.

„A murit «bunicul» meu, al lui , al lui Carlo Conti și al tuturor prezentatorilor de divertisment TV: Pippo Baudo. Din respect, prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, i-a anunțat dispariția. Avea 89 de ani și la 80 încă apărea la televiziune. De neimaginat asta la noi…

România nu are niciun prezentator de știri trecut de 60 de ani, așa cum se întâmplă în lumea civilizată a televiziunii. Laster Holt e vedeta știrilor americane la NBC la 66 de ani. La noi, tinerii dezbat legea pensiilor și televiziunile de știri par a fi concursuri de miss: între fetele de la « » și cele de la știri găsești tot mai multe asemănări. Regina Angliei a murit la 96 de ani, Alain Delon la 89 și vârsta le-a fost aplaudată. Gică Petrescu a murit la 91 și vârsta i-a fost mereu subiect de bancuri”, a scris Dan Negru pe Instagram, potrivit .

Ce spune Dan Negru despre tratamentul vârstnicilor în România

Dan Negru aduce aminte și de un moment marcant din istoria românească, atunci când oamenii din stradă scandau împotriva Regelui Mihai, jignindu-l pentru vârsta sa înaintată. Prezentatorul TV a comparat atitudinea românilor din anii ’90, cu cea a americanilor din prezent care l-au numit pe Donald Trump la puterea SUA, deși acesta are aproape 80 de ani.

„«Ole, ole, ieși afară, moșule!» – erau scandările împotriva Regelui Mihai în anii ’90, deși avea doar 70 de ani atunci. Trump are azi 79…

Dacă ar fi făcut televiziune în România, la 89 de ani, Pippo Baudo ar fi fost batjocorit și umilit. În localitatea lui natală azi a fost decretată zi de doliu și prim-ministrul i-a anunțat moartea.

«Azilul de bătrâni» e o mentalitate românească: ne e rușine cu ei, îi umilim, sunt primii cărora le tăiem dreptul la viață, pensia sau medicamentele. Pentru că noi știm cel mai bine să transformăm vârsta în regret”, a mai scris prezentatorul TV.