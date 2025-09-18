După moartea lui Charlie Kirk, mai multe persoane publice de la noi din țară au făcut postări prin care comentau incidentul, dar și declarațiile liderilor politici din SUA. În cea mai recentă posatre a sa, Dan Negru îi ironizează pe românii care și-au expus părerea despre tragedia de peste Ocean, dar și despre activitatea activitului conservator care a fost ucis în Utah.

Ce obicei de-al românilor îl deranjează pe Dan Negru

În cea mai recentă postare a sa de pe rețelele de socializare, Dan Negru se arată deranjat de românii care au păreri pe diverse subiecte și au grijă să și le facă auzită, indiferent dacă dețin sau nu informațiile necesare pentru a face acest lucru.

Printre lucrurile pe care le reproșează, subtil, Dan Negru românilor este și faptul că și-au expus opiniile cu privire la dezbaterile lui Charlie Kirk, tânărul ucis în Utah, în urmă cu câteva zile.

„Pfff… Nu-i nimeni ca noi. Avem păreri despre orice, pe care oricum nimeni nu le ia în seamă. Noi, mereu fără echilibru ! Pentru că butoaiele goale fac cea mai mare gălăgie!

Avem păreri despre dezbaterile lui Charlie Kirk, noi, ăștia care n-am fost în stare să avem o dezbatere prezidențială.

Trăncănim zilnic despre drone și avioane, noi, ăștia care nu mai suntem în stare să construim un avion românesc.

Avem cu nemiluita talk-show-uri și opinii despre fotbal, de parcă Lamine Yamal ar juca la Voluntari. Noi, ăștia, ciuca bătăilor tuturor…

Avem opinii și dezbateri despre alianțe internaționale; știm noi mai bine ce ar trebui să facă americanii, rușii, chinezii, nemții, noi, ăștia care mai facem «vizite de stat» prin Chișinău”, și-a început Dan Negru postarea.

View this post on Instagram

Ce le reproșează Dan Negru colegilor de breaslă

În vizorul lui Dan Negru au intrat și colegii săi din presă care discută și analizează declarațiile făcute de președintele american. Prezentatorul TV sugerează că și-ar dori să vadă mai multe emisiuni sau dezbateri care îi influențează direct pe români, cum ar fi sportivele și sportivii care câștigă anual zeci sau de premii la competiții internaționale.

„Analizăm în direct, în regim de breaking news, fiecare declarație a lui Trump, noi, ăștia care nu intrăm în America fără viză!

N-o fi mai bine să rămânem la «Insula Iubirii”. Acolo ne iau toți în seamă. România e încă pe primul loc în lume la videochat — cică 6% din PIB. Ați auzit vreodată opinii sau talk-show-uri despre impozitarea sutelor de mii de videochat-iste românce? Campioanele mondiale? Mi-ar plăcea să văd juma de milion de gagici la miting la Guvern cerându-și drepturile. Așa s-ar mai uita și Trump spre noi.

În rest, Bacovia, aniversatu’ de ieri, avea dreptate: «Țară tristă, plină de humor»”, a încheiat prezentatorul TV postarea.

Ce spune Dan Negru despre televiziunea din România

Nu este prima dată când Dan Negru critică practicile televiziunilor din România. În urmă cu câteva săptămâni, acesta făcea o postare în care îl omagia pe Pippo Baudo, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din istoria televiziunii italiene, și reproșa posturi de la noi din țară că aleg să dea la o parte persoanele cu vechime.

„A murit «bunicul» meu, al lui , al lui Carlo Conti și al tuturor prezentatorilor de divertisment TV: Pippo Baudo. Din respect, prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, i-a anunțat dispariția. Avea 89 de ani și la 80 încă apărea la televiziune. De neimaginat asta la noi…

România nu are niciun prezentator de știri trecut de 60 de ani, așa cum se întâmplă în lumea civilizată a televiziunii. Laster Holt e vedeta știrilor americane la NBC la 66 de ani. La noi, tinerii dezbat legea pensiilor și televiziunile de știri par a fi concursuri de miss: între fetele de la « » și cele de la știri găsești tot mai multe asemănări. Regina Angliei a murit la 96 de ani, Alain Delon la 89 și vârsta le-a fost aplaudată. Gică Petrescu a murit la 91 și vârsta i-a fost mereu subiect de bancuri”, a scris Dan Negru pe Instagram.