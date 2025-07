Daniela Gyorfi, întâlnire specială cu un preot clarvăzător, după ce a pierdut trei sarcini: „Fii atentă aici. Tu o să ai un copil, o să fie o fată, pune-i numele Maria”

Daniela Gyorfi a povestit cum, după trei sarcini pierdute, nu mai avea speranță că va deveni mamă, dar un preot clarvăzător i-a spus că va avea o fetiță și-i va pune numele Maria. Ceea ce s-a și întâmplat.

Întâlnirea specială a Danielei Gyorfi cu un preot clarvăzător

„Legat de asta cu trei sarcini pierdute… la un moment dat, m-a rugat o cunoștință să o duc la un preot să deschidă cartea… dacă se mărita… (…) Și o duc eu la preot, stăm la coada aia cu toată lumea și intră ele și eu stăteam la ușă și le-a condus la ușă și s-a uitat preotul la mine și a spus: ‘Dar tu cu cine ai venit?’, și eu zic: ‘N-am venit la… am venit să le aștept pe fete, trebuie să le iau că n-au avut mașină cu ce să vină’.

Și se uită la mine, zice: ‘Păi, ia vino încoace!’. Acum… cred că s-a văzut pe fața mea așa o nedumerire: ‘Tu ești cam supărată așa’ și eu m-am uitat, zic: ‘Dar chiar nu sunt supărată. Știu că toată lumea când se uită la fața mea, ori că sunt supărată, ori că altceva, dar așa sunt eu, nu știu ce să spun’. ‘Nu, ești supărată.’

După aceea am stat eu și m-am gândit… era clar că preotul nu mă cunoștea, asta îmi era foarte clar, pentru că i-am zis: ‘Am o mamă bolnavă. Știu ce am pățit, acum nu știu cât timp am pierdut o sarcină’. Mă pune să stau jos, s-a uitat la mine, acum nu mai știu dacă am deschis sau n-am deschis cartea, că aș minți, eu cred că n-am deschis-o, că se vedea că nu cred în așa ceva și mi-a spus: ‘Fii atentă aici. Tu o să ai un copil, o să fie , pune-i numele Maria’. La o luna am rămas iar însărcinată. Maria este un nume sfânt, pe care îl am și eu. Consider că i se potrivește. (…)

Dau să plec și la ușă când să deschid ușa, zice: ‘Să-ți mai spun ceva. Schimbă-ți doctorul!’”, a povestit Daniela Gyorfi, în cadrul podcast-ului „Vorba lu Jorge”, potrivit

Daniela Gyorfi a pierdut 3 sarcini până să devină mamă

Cântăreața a susținut în trecut că până să devină, într-un final, mamă.

„Eu rămâneam însărcinată și nu reușeam. Am pierdut trei sarcini. Nu am luat niciodată pastile, nu am făcut tratamente, ca să rămân însărcinată. Prima sarcină am pierdut-o la patru luni. (…)

A doua oară, nu am luat în seamă că trebuie să stau mai liniștită, să mă odihnesc, să mănânc. Aveam câte 6-7 evenimente pe zi. La vreo trei luni jumătate s-a oprit din evoluție. Atunci mi-am pus un semn de întrebare.

A treia oară, am fost undeva, nu mai știu ce mi s-a întâmplat și când am venit acasă, m-am dus pe targă la spital, direct. Am avut hemoragie”, a mai mărturisit Daniela Gyorfi, în cadrul emisiunii realizată de Cristina Șișcanu, potrivit VIVA!.