Monden » Dorian Popa a plâns în fața judecătorilor. Ce a spus în instanță

Traian Avarvarei
20 ian. 2026, 14:28
Dorian Popa, la Curtea de Apel București (CAB). Sursa foto: Captură video - G4Media
Cuprins
  1. De ce a ajuns Dorian Popa în instanță
  2. Ce le-a spus Dorian Popa judecătorilor

Dorian Popa a izbucnit în lacrimi luni, la Curtea de Apel București, când le-a vorbit judecătorilor despre ziua în care a fost prins drogat la volan.

De ce a ajuns Dorian Popa în instanță

În 2023, influencerul a fost prins conducând sub influența canabisului. El și-a recunoscut fapta și a precizat că îi pare „nespus de rău” că a dat un exemplu negativ tinerilor care îl urmăresc.

La finele anului 2024, el a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, dar Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu nu s-a mulțumit cu decizia și a atacat-o. Dosarul a ajuns la Curtea de Apel București.

Ce le-a spus Dorian Popa judecătorilor

Așa se face că luni, 19 ianuarie, Dorian Popa a ajuns la Curtea de Apel București, la primul termen de judecată. El a venit la instanță înconjurat de bodyguarzi și cu nasul bandajat, pentru că a suferit o operație complexă.

Întrebat de magistrați despre ziua în care a fost prins drogat la volan, influencerul izbucnit în lacrimi și a spus că acela a fost un incident izolat, regretă cele întâmplate și îi pare foarte rău că și-a dezamăgit mama.

Un nou termen de judecată va fi pe 18 februarie, informează Libertatea, care citează Digi24.

