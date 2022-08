Dorian Popa, situație penibilă în Paris. Vedeta nu a avut bani să-și plătească nota de plată: „Am plecat lăsând lanțul de 24 de grame”

Dorian Popa este unul dintre cei mai de succes interpreți din showbizul autohton. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că acesta câștigă sume uriașe din Instagram și din YouTube. Cântărețul se bucură de milioane de abonați, iar rezultatele vin deja de la sine. Vedeta cât pentru o casă din vizualizări, așa cum a declarat chiar el.

Dorian Popa a trecut prin cea mai penibilă situație

Dorian Popa are o carieră impresionantă în muzică și în TV și se bucură de o comunitate uriașă în mediul online, acolo unde își ține fanii la curent cu toate activitățile din viața sa.

De curând, cântărețul că a trecut prin cea mai penibilă situație din viața sa, aflându-se într-un restaurant din Paris. Atunci când trebuia să plătească comanda, artistul a observat că nu avea bani la el.

„Am trecut prin cea mai penibilă situație din viața mea. Eram într-un restaurant și când să primesc comanda am văzut că nu aveam bani la mine. Mi-a căzut fața când am văzut că nu merge, pentru că eu nu am portofel la mine, am apple pay pentru că trăim în 2022 și suntem în Franța. Nu știam cum să fac pentru că dacă luam Uber făceam 40 de minute până la hotel ca să mă duc să-mi iau cardul ca să mă întorc să plătesc.

În acel moment nu știam cum să explic că o să mă întorc mâine. Într-un final după ce l-am sunat pe manager care nu era aici și care a spus că nu este o problemă, pot să plec acasă, dar să las buletinul și să mă întorc mâine să plătesc. Ce crezi? Nu aveam nici buletin la mine. Într-un final i-am zis ca în România, m-am simțit ultimul om. Am scos lanțul de la gât, i-am arătat instagramul la ospătar și i-am zis să se uite să vadă că nu am venit aici să fur mâncare. Am plecat acasă, lăsând lanțul de 24 de grame pe o masă de 60 de euro”, a spus Dorian Popa, potrivit radioimpuls.ro.

Dorian Popa, nouă aroganță: ce și-a cumpărat pentru casă?

Dorian Popa culege de câțiva ani roadele muncii sale și acum își permite să își satisfacă orice capriciu. Vedeta a mărturisit că a dat recent .

De asemenea, acesta a menționat că a făcut o investiție aparte care o să îl ajute în imaginea sa. Mai exact, actorul și-a achiziționat un aparat de bronzat pe care îl are la câțiva pași în celebra vilă a sa din Domnești.

„Eu înțeleg că nobilimea, că înalta societate este albă la piele, dar mie îmi place bronzat. Să mă bronzez. Eu am crescut la plajă. Pe mine mama mă ducea la plajă ca să scape de mine, din mai până în octombrie.

Normal că sunt obișnuit să fiu bronzat. În București nu ai unde să te bronzezi între betoane și dacă ai mai prins și gustul muncii, cu atât ai mai puțin timp să te bronzezi. De aceea mi-am luat solar acasă.

Este cea mai bună variantă. Dar, ce credeți? Exact cum se întâmplă în proverbe sau în copilărie când aveai jucăria pe care ți-o doreai, parcă îți doreai alta pe care nu o aveai. Ei bine, de când am solar acasă nu mă mai prăjesc în halul ăla. Nu am absolut nicio rată. Nu am credite, nu am nimic