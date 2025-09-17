B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Drama neștiută a lui George „Jaguarul”, de la „Insula Iubirii”. Prin ce a trecut acesta când era copil

Drama neștiută a lui George „Jaguarul”, de la „Insula Iubirii”. Prin ce a trecut acesta când era copil

Elena Boruz
17 sept. 2025, 11:59
Drama neștiută a lui George „Jaguarul”, de la „Insula Iubirii”. Prin ce a trecut acesta când era copil
Sursa foto: Insula Iubirii / Antena 1
Cuprins
  1. Care este drama neștiută a lui George „Jaguarul”
  2. George „Jaguarul”: „Când auzeam vocea Hai, George, mă întorceam, dar nu era nimeni din familie”
  3. De unde provine porecla „Jaguarul”
  4. Ce a învățat în urma experienței „Insula Iubirii”

George „Jaguarul”, ispita de la „Insula Iubirii”, care i-a cucerit pe fanii emisiunii, a făcut mărturisiri emoționante despre una dintre traumele care îl macină. Deși lucrurile s-au întâmplat pe vremea când era doar un copil, George nu a reușit să se vindece, deși acum este adult.

„Insula Iubirii” s-a încheiat, însă atât concurenții, cât și ispitele sunt în continuare în atenția publicului. Cu atât mai mult George, cel care a dat pe spate o țară întreagă cu replicile sale.

Care este drama neștiută a lui George „Jaguarul”

„Jaguarul” a povestit prin ce a trecut, în cadrul podcastului pe care îl moderează Bursucu. Se pare că George a crescut fără tată, iar adevăratul motiv pentru care figura paternă a lipsit din viața lui, a ieșit la iveală destul de târziu.

Ispita a declarat că l-a afectat foarte mult lipsa tatălui, însă este mulțumit că măcar acum are un răspuns clar.

„Ți-a lipsit tatăl?”, a întrebat Bursucu.
„Foarte mult. I-am zis să fie sincer cu mine și să îmi spună în față chestiile. De ce, de ce și de ce?
A început să îmi vorbească.
L-am întrebat de ce a plecat de la mine. A zis că din cauză că nu m-a vrut. Punct.
Și am zis: în sfârșit, după atâția ani în care trebuie să îl înțelegi pe tati că așa, că trebuie să îl înțelegi pe tati că așa, acum am un răspuns” , a spus George Jaguarul în podcastul lui Bursucu.

George „Jaguarul”: „Când auzeam vocea Hai, George, mă întorceam, dar nu era nimeni din familie”

Bărbatul a mărturisit că, de-a lungul timpului, a practicat multe sporturi, printre care și fotbal. Ceea ce l-a afectat foarte tare pe George a fost că, atunci când avea meciuri, îi vedea pe tații prietenilor lui care veneau să îi susțină, însă la el nu era nimeni.

Acesta a spus că atunci când îi era scandat numele, se întorcea, însă în loc de o figură familială, îi vedea pe părinții coechipierilor lui care îl încurajau și pe el.

„Uite, eu când făceam sporturile, făceam fotbal de mic, de fiecare dată mă uitam în partea dreaptă și vedeam părinții care veneau cu prietenii mei și auzeam vocile care ziceau: Hai Matteo, hai Francesco. Auzeam: Hai, George. Când auzeam vocea Hai, George, mă întorceam. Nu era nimeni din familie. Erau tații prietenilor care mă susțineau și pe mine”, a mai spus George „Jaguarul”.

De unde provine porecla „Jaguarul”

George Ivănescu a atras atenția încă din primul episod difuzat. Porecla acestuia nu este greu de reținut, iar bărbatul a explicat de unde provine.

„Jaguarul vine de la mine din Italia. Eu cu prietenii mei mergeam la club, când intram într-un club, prietenii mei se aruncau mereu pe fete. Eu stăteam mereu deoparte și fetele când vedeau chestia asta, veneau ele la mine și vedeau chestia asta și ziceau «Ce are ăsta?». Și atunci aveam mai mult succes ca ei. Și un prieten de-ai mei a zis: «Tu ești jaguarul!» Jaguarul stă la pândă și victima vine la el”, a explicat „Jaguarul”, conform cancan.

Ce a învățat în urma experienței „Insula Iubirii”

George a precizat că experiența din Thailanda l-a ajutat foarte tare să își redescopere partea sensibilă și să se lase purtat de val. Acesta a învățat să își exprime emoțiile, lucru pe care nu îl mai făcuse de foarte mult timp.

„O chestie pe care am învățat-o e să îmi exprim emoțiile. Când am fost mic și am avut probleme în familie, odată ce am crescut, nu mi-a plăcut să îmi arăt partea interioară, care se emoționează. Când am fost pe insulă a fost totul natural, m-am emoționat, am plâns, și am observat că nu este o chestie urâtă. Mi-am arătat partea sensibilă”, a spus ispita, în urmă cu ceva timp, la Antena Stars.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Nicole Cherry: „Nu exclud această variantă”. Ce spune despre un al doilea copil
Monden
Nicole Cherry: „Nu exclud această variantă”. Ce spune despre un al doilea copil
„Am avut emoții, recunosc”. Cum a decurs prima vacanță în care Ana Baniciu a mers cu fiul lor
Monden
„Am avut emoții, recunosc”. Cum a decurs prima vacanță în care Ana Baniciu a mers cu fiul lor
Andrea Bocelli, despre căsnicia cu Veronica Berti: Secretele unei iubiri care durează peste 20 de ani
Monden
Andrea Bocelli, despre căsnicia cu Veronica Berti: Secretele unei iubiri care durează peste 20 de ani
Victor Ponta, noi dezvăluiri despre divorț. Ce regretă după separarea de Daciana Sârbu: „Cum să nu-mi reproșez așa ceva?”
Monden
Victor Ponta, noi dezvăluiri despre divorț. Ce regretă după separarea de Daciana Sârbu: „Cum să nu-mi reproșez așa ceva?”
Cezar Ouatu și Raluca Jurca și-au spus „adio” după cinci ani de relație. Ce a declarat artistul despre despărțire
Monden
Cezar Ouatu și Raluca Jurca și-au spus „adio” după cinci ani de relație. Ce a declarat artistul despre despărțire
Cât costă cursurile la academia Nicoletei Luciu și ce vor învăța cursanții: „Vor fi 12 ședințe”
Monden
Cât costă cursurile la academia Nicoletei Luciu și ce vor învăța cursanții: „Vor fi 12 ședințe”
Mihai Trăistariu a dezvăluit de ce și-a făcut cont de OnlyFans: „Am avut o jenă”
Monden
Mihai Trăistariu a dezvăluit de ce și-a făcut cont de OnlyFans: „Am avut o jenă”
Andra Gogan, îndrăgostită de un celebru cântăreț român: „Aveam multe lucruri în comun”. Despre cine este vorba
Monden
Andra Gogan, îndrăgostită de un celebru cântăreț român: „Aveam multe lucruri în comun”. Despre cine este vorba
Monica Anghel, mărturisiri despre operația la ochi, slăbit și cariera de 40 de ani: „Niciodată n-am făcut compromisuri și mulțumesc bunului Dumnezeu că nu am avut de ce să le fac” (VIDEO)
Monden
Monica Anghel, mărturisiri despre operația la ochi, slăbit și cariera de 40 de ani: „Niciodată n-am făcut compromisuri și mulțumesc bunului Dumnezeu că nu am avut de ce să le fac” (VIDEO)
Cum și-a vindecat Irina Fodor fiica de dependența de ecrane. Mărturisiri despre rolul de mamă: „Și eu mă simt uneori epuizată, pare că vin fricile peste mine” (VIDEO, FOTO)
Monden
Cum și-a vindecat Irina Fodor fiica de dependența de ecrane. Mărturisiri despre rolul de mamă: „Și eu mă simt uneori epuizată, pare că vin fricile peste mine” (VIDEO, FOTO)
Ultima oră
12:05 - Tatuajele, modă sau păcat? Ce spune teologia creștină
11:56 - Sfârșitul anului aduce mai multe zile libere angajaților. Minivacanțe prelungite de Crăciun și Anul Nou
11:48 - Iluminatul inteligent câștigă teren în casele românilor. Trend de moment sau nou stil de viață?
11:44 - Cele mai eficiente metode de a reduce durerile de spate pe termen lung
11:37 - Oamenii de știință nu pot explica semnalul puternic pe care tocmai l-au detectat din afara galaxiei noastre
11:17 - Surpriză neașteptată! Gigi Becali a împărțit bani mai multor elevi de la un liceu din București
11:14 - Va fi cutremur în Parlament? Profeția Mariei Ghiorghiu
11:04 - Fost ministru USR denunță propaganda oficială. Cheltuielile guvernului Bolojan au crescut odată cu majorarea taxelor
10:59 - Specialiști de top din Europa vin la București pentru un eveniment medical dedicat sănătății prostatei și rinichilor. Despre ce este vorba
10:54 - Soluția ministrul Energiei pentru ca România să evite o nouă explozie a prețurilor la energie