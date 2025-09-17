George „Jaguarul”, care i-a cucerit pe fanii emisiunii, a făcut mărturisiri emoționante despre una dintre traumele care îl macină. Deși lucrurile s-au întâmplat pe vremea când era doar un copil, George nu a reușit să se vindece, deși acum este adult.

„Insula Iubirii” s-a încheiat, însă atât concurenții, cât și ispitele sunt în continuare în atenția publicului. Cu atât mai mult George, cel care a dat pe spate o țară întreagă cu replicile sale.

Care este drama neștiută a lui George „Jaguarul”

„Jaguarul” a povestit prin ce a trecut, în cadrul podcastului pe care îl moderează Bursucu. Se pare că a crescut fără tată, iar adevăratul motiv pentru care figura paternă a lipsit din viața lui, a ieșit la iveală destul de târziu.

Ispita a declarat că l-a afectat foarte mult lipsa tatălui, însă este mulțumit că măcar acum are un răspuns clar.

„Ți-a lipsit tatăl?”, a întrebat Bursucu.

„Foarte mult. I-am zis să fie sincer cu mine și să îmi spună în față chestiile. De ce, de ce și de ce?

A început să îmi vorbească.

L-am întrebat de ce a plecat de la mine. A zis că din cauză că nu m-a vrut. Punct.

Și am zis: în sfârșit, după atâția ani în care trebuie să îl înțelegi pe tati că așa, că trebuie să îl înțelegi pe tati că așa, acum am un răspuns” , a spus George Jaguarul în

George „Jaguarul”: „Când auzeam vocea Hai, George, mă întorceam, dar nu era nimeni din familie”

Bărbatul a mărturisit că, de-a lungul timpului, a practicat multe sporturi, printre care și fotbal. Ceea ce l-a afectat foarte tare pe George a fost că, atunci când avea meciuri, îi vedea pe tații prietenilor lui care veneau să îi susțină, însă la el nu era nimeni.

Acesta a spus că atunci când îi era scandat numele, se întorcea, însă în loc de o figură familială, îi vedea pe părinții coechipierilor lui care îl încurajau și pe el.

„Uite, eu când făceam sporturile, făceam fotbal de mic, de fiecare dată mă uitam în partea dreaptă și vedeam părinții care veneau cu prietenii mei și auzeam vocile care ziceau: Hai Matteo, hai Francesco. Auzeam: Hai, George. Când auzeam vocea Hai, George, mă întorceam. Nu era nimeni din familie. Erau tații prietenilor care mă susțineau și pe mine”, a mai spus George „Jaguarul”.

De unde provine porecla „Jaguarul”

George Ivănescu a atras atenția încă din primul episod difuzat. Porecla acestuia nu este greu de reținut, iar bărbatul a explicat de unde provine.

„Jaguarul vine de la mine din Italia. Eu cu prietenii mei mergeam la club, când intram într-un club, prietenii mei se aruncau mereu pe fete. Eu stăteam mereu deoparte și fetele când vedeau chestia asta, veneau ele la mine și vedeau chestia asta și ziceau «Ce are ăsta?». Și atunci aveam mai mult succes ca ei. Și un prieten de-ai mei a zis: «Tu ești jaguarul!» Jaguarul stă la pândă și victima vine la el”, a explicat „Jaguarul”, conform

Ce a învățat în urma experienței „Insula Iubirii”

George a precizat că experiența din Thailanda l-a ajutat foarte tare să își redescopere partea sensibilă și să se lase purtat de val. Acesta a învățat să își exprime emoțiile, lucru pe care nu îl mai făcuse de foarte mult timp.

„O chestie pe care am învățat-o e să îmi exprim emoțiile. Când am fost mic și am avut probleme în familie, odată ce am crescut, nu mi-a plăcut să îmi arăt partea interioară, care se emoționează. Când am fost pe insulă a fost totul natural, m-am emoționat, am plâns, și am observat că nu este o chestie urâtă. Mi-am arătat partea sensibilă”, a spus ispita, în urmă cu ceva timp, la Antena Stars.