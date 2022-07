Elena Chiriac a petrecut o noapte cu Emil Rengle: „A câștigat și am dormit cu el”. Ce i-a oferit ex-concurentul de la Survivor

Elena Chiriac a acceptat, recent, provocarea de a participa la „Sosurile iuți” în emisiunea lui Cătălin Măruță. În cadrul acesteia, invitaţii trebuie să răspundă la mai multe întrebări provocatoare sau să mănânce sosuri picante.

Elena Chiriac a dormit cu Emil Rengle în baracă

Fosta concurentă de la Survivor România a spus că Emil Rengle i-ar fi făcut avansuri, în timp ce era în Republica Dominicană.

”Emil Rengle mi-a făcut avansuri. Au fost momente în care . M-a chemat să dorm lângă el în baracă. M-a invitat să dorm la el în baracă și i-am spus că fac asta doar dacă câștigă un punct pentru mine. A câștigat și am dormit cu el, am vorbit cu el despre pisica mea de la Londra, Casandra”, a dezvăluit Elena Chiriac.

Alex Delea, adevărul despre relația cu Elena Chiriac

Alexandru Delea este marele câștigător al competiției Survivor România. După câteva zeci de săptămâni de luptă, tânărul a obținut 100.000 de euro. A trecut aproape o lună de când a revenit din Republica Dominicană, iar recent a povestit despre relația pe care o are cu Elena Chiriac, într-un interviu pentru .

În plus, Alex Delea a făcut mărturisiri și despre experiența din concurs, dar și despre ce a .

La întrebarea primită despre relația pe care o are în prezent cu Elena Chiriac, Alex Delea a mărturisit că el și „Cu Elena am rămas în relații foarte bune: vorbim, ne scriem, suntem prieteni. Am văzut speculațiile, dar lumea poate scrie și poate vorbi!

Eu așa cum m-ați văzut în fața ecranelor eram tot timpul. De-a lungul întregii perioade m-am simțit acasă și m-am înțeles bine cu toată lumea. Îmi place să cred că așa au simțit și ei față de mine.”