Elena Merișoreanu a reacționat dur, după ce Gheorghe Turda a acuzat-o că ar fi avut mai mulți bărbați

În urma , Elena Merișoreanu nu s-a mai abținut și a reacționat dur. Cei doi au fost colegi de scenă, dar și iubiți. Recent, Gheorghe Turda a declarat că femeia: „Era total nehotărâtă. Când cu unul, când cu altul”.

Cum a reacționat Elena Merișoreanu, după declarațiile făcute de Gheorghe Turda

După ce Gheorghe Turda a acuzat-o pe Elena Merișoreanu că ar fi fost o femeie ușoară în tinerețe, interpreta de muzică populară nu dă semne că este dispusă să-l ierte prea curând pe fostul său prieten. Potrivit spuselor Elenei, .

„M-au deranjat foarte mult vorbele lui. Am fost colegi și prieteni și nu este frumos să ne jignim după atâția ani. Ar trebui să țină minte că nu am să-l iert toată viața mea pentru ce a spus!

Îi transmit, să nu uite că soțul meu l-a ajutat la greu. El l-a ajutat atunci când a avut probleme”, a declarat Elena Merișoreanu, potrivit .

Care este motivul pentru care relația dintre Gheorghe Turda și Elena Merișoreanu nu a funcționat

Recent, Gheorghe Turda a declarat că relația lui cu Elena Merișoreanu nu a funcționat pentru că interpreta de muzică populară era nehotărâtă.

„Elena Merișoreanu e colega mea și am încheiat! Mi-a fost drăguță, iubită! Nu s-a legat pentru că ea era nehotărâtă. A exagerat presa când a zis ea că eram pe cale să ne căsătorim. Eu nu am să-i dau replici, că nu am de ce, dar ea era total nehotărâtă. Era așa, plutea, era când cu unul, când cu altul”, a mărturisit artistul.

„Foarte grea a fost perioada de acomodare, după ce am rămas singur. Acum îmi e mai bine, m-am echilibrat”, a mai spus el.