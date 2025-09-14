Andrei Lemnaru și Ella Vișan de la Insula Iubirii 2025 ar fi trebuit să aibă nunta sâmbătă, 13 septembrie, dar evenimentul a fost anulat după ce concurenta a avut de ispita Teo. Ella a fost ironizată în online pentru această situație, inclusiv de către mai multe ispite, și ea a replicat tot cu o ironie.

Cum au glumit ispitele pe seama nunții anulate a Ellei

Naba Salem a postat pe rețelele sociale mai multe fotografii în care apăreau ea și alți participanți din cel mai recent sezon al emisiunii Insula Iubirii: Cristina Scarlevschi, Mattia, Andrușca și alții. Cu toții se distrau, mimând participarea la o nuntă.

„Dacă sunteți curioși unde suntem… să știți că suntem la nunta lui Andrei!”, a glumit Naba.

Ironia a declanșat o avalanșă de reacții.

„Bun, bun, sunteți la nunta la Andrei, iar voi tocmai pe el l-ați pus să vă facă pozele, așa-i?, „S-a furat mireasa!”, „S-a furat mireasa… Teo!” – au fost doar câteva dintre comentarii.

Cum a reacționa Ella Vișan la ironiile din online

Și Ella Vișan a postat o fotografie în care era coafată și frumos machiată, iar internauții au sărit imediat cu glumele.

Întrebată despre „ciorba de potroace” pentru mahmureala de după , Ella Vișan a răspuns ironic: „Chiar acum o pregătește!”.

Deși nunta a fost anulată, Ella s-a arătat optimistă cu privire la viitor: „Cu mândrie o să mă îmbăt și poate să mă vadă toată lumea. Eu nu am o problemă. Nu putem să ne jucăm cu viitorul. Nici al nostru și nici al altor oameni. Cred că așa a trebuit să se întâmple. Da, nu este o despărțire tipică, cum se despart doi oameni normali, dar știe Dumnezeu de ce s-a întâmplat asta, atât pentru Andrei, pentru a vedea lucruri la mine, pentru a conștientiza lucruri despre mine, despre el, dar și pentru mine”.