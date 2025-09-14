B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ispitele de la Insula Iubirii, ironii despre nunta anulată a Ellei Vișan: „S-a furat mireasa!”. Reacția concurentei (FOTO)

Ispitele de la Insula Iubirii, ironii despre nunta anulată a Ellei Vișan: „S-a furat mireasa!”. Reacția concurentei (FOTO)

Traian Avarvarei
14 sept. 2025, 19:08
Ispitele de la Insula Iubirii, ironii despre nunta anulată a Ellei Vișan: „S-a furat mireasa!”. Reacția concurentei (FOTO)
Ella Vișan. Sursa foto: Temptation Island - Insula Iubirii / Facebook
Cuprins
  1. Cum au glumit ispitele pe seama nunții anulate a Ellei
  2. Cum a reacționa Ella Vișan la ironiile din online

Andrei Lemnaru și Ella Vișan de la Insula Iubirii 2025 ar fi trebuit să aibă nunta sâmbătă, 13 septembrie, dar evenimentul a fost anulat după ce concurenta a avut o apropiere de ispita Teo. Ella a fost ironizată în online pentru această situație, inclusiv de către mai multe ispite, și ea a replicat tot cu o ironie.

Cum au glumit ispitele pe seama nunții anulate a Ellei

Naba Salem a postat pe rețelele sociale mai multe fotografii în care apăreau ea și alți participanți din cel mai recent sezon al emisiunii Insula Iubirii: Cristina Scarlevschi, Mattia, Andrușca și alții. Cu toții se distrau, mimând participarea la o nuntă.

„Dacă sunteți curioși unde suntem… să știți că suntem la nunta lui Andrei!”, a glumit Naba.

Ironia a declanșat o avalanșă de reacții.

„Bun, bun, sunteți la nunta la Andrei, iar voi tocmai pe el l-ați pus să vă facă pozele, așa-i?, „S-a furat mireasa!”, „S-a furat mireasa… Teo!” – au fost doar câteva dintre comentarii.

Cum a reacționa Ella Vișan la ironiile din online

Și Ella Vișan a postat o fotografie în care era coafată și frumos machiată, iar internauții au sărit imediat cu glumele.

Întrebată despre „ciorba de potroace” pentru mahmureala de după nuntă, Ella Vișan a răspuns ironic: „Chiar acum o pregătește!”.

Deși nunta a fost anulată, Ella s-a arătat optimistă cu privire la viitor: „Cu mândrie o să mă îmbăt și poate să mă vadă toată lumea. Eu nu am o problemă. Nu putem să ne jucăm cu viitorul. Nici al nostru și nici al altor oameni. Cred că așa a trebuit să se întâmple. Da, nu este o despărțire tipică, cum se despart doi oameni normali, dar știe Dumnezeu de ce s-a întâmplat asta, atât pentru Andrei, pentru a vedea lucruri la mine, pentru a conștientiza lucruri despre mine, despre el, dar și pentru mine”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium. De ce s-a supărat tatăl ei (VIDEO, GALERIE FOTO)
Monden
Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium. De ce s-a supărat tatăl ei (VIDEO, GALERIE FOTO)
Iulia Vântur, dezvăluiri despre începuturile pe scena actoriei în India. Cum a fost privită de actrițele indiene și care a fost cea mai mare dorință a ei din copilărie
Monden
Iulia Vântur, dezvăluiri despre începuturile pe scena actoriei în India. Cum a fost privită de actrițele indiene și care a fost cea mai mare dorință a ei din copilărie
Secrete din viața Danei Rogoz. Cum îmbină rolul de mamă cu activitatea profesională, dar și ce abordare are cu copiii ei
Monden
Secrete din viața Danei Rogoz. Cum îmbină rolul de mamă cu activitatea profesională, dar și ce abordare are cu copiii ei
Veste BOMBĂ! Două ispite de la „Insula Iubirii” formează un cuplu, de mai bine de jumătate de an. Despre cine este vorba
Monden
Veste BOMBĂ! Două ispite de la „Insula Iubirii” formează un cuplu, de mai bine de jumătate de an. Despre cine este vorba
Reacția Cristinei Cioran după ce tatăl copiilor ei a fost condamnat: „Da, am văzut și eu știrile”
Monden
Reacția Cristinei Cioran după ce tatăl copiilor ei a fost condamnat: „Da, am văzut și eu știrile”
Cât plătesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva la școala privată a copilului. Suma e enormă
Monden
Cât plătesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva la școala privată a copilului. Suma e enormă
Raluca Preda de la „Mireasa”, despre divorț: „Liniștea sufletească valorează mai mult decât orice relație”
Monden
Raluca Preda de la „Mireasa”, despre divorț: „Liniștea sufletească valorează mai mult decât orice relație”
Ce studii are chef Cătălin Scărlătescu. Nu a dat Bacalaureatul
Monden
Ce studii are chef Cătălin Scărlătescu. Nu a dat Bacalaureatul
Șerban Pavlu, dezvăluiri din adolescență: „Am suferit mult din dragoste, dar nu mi-a adus noroc la bani”
Monden
Șerban Pavlu, dezvăluiri din adolescență: „Am suferit mult din dragoste, dar nu mi-a adus noroc la bani”
Dana Roba, pregătită să devină mamă pentru a treia oară. Ce anunț a făcut fosta lui Guță
Monden
Dana Roba, pregătită să devină mamă pentru a treia oară. Ce anunț a făcut fosta lui Guță
Ultima oră
18:32 - Ce facultate a ales David Popovici, după ce a renunțat la Psihologie: „E despre binele pe care pot să-l fac”
17:59 - Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium. De ce s-a supărat tatăl ei (VIDEO, GALERIE FOTO)
17:24 - Fragmente de drone rusești, identificate pe teritoriul României. Explicațiile Ministerului Apărării
16:59 - Cum a devenit PNRR un eșec de țară. Pîslaru a explicat cauzele și ce a făcut el pentru a salva Planul (VIDEO)
16:25 - Sindicaliștii din administrație protestează luni, în București, și amenință cu greva generală. Revendicările
15:58 - Iulia Vântur, dezvăluiri despre începuturile pe scena actoriei în India. Cum a fost privită de actrițele indiene și care a fost cea mai mare dorință a ei din copilărie
15:26 - Marius Budăi (PSD) spune efectele renunțării la plafonarea adaosului comercial la alimente: „Cam asta e, din păcate”
14:39 - Partenerul transgender al asasinului lui Charlie Kirk, cheia anchetei FBI. Ce informații noi au ieșit la iveală
13:49 - Secrete din viața Danei Rogoz. Cum îmbină rolul de mamă cu activitatea profesională, dar și ce abordare are cu copiii ei
13:16 - Veste BOMBĂ! Două ispite de la „Insula Iubirii” formează un cuplu, de mai bine de jumătate de an. Despre cine este vorba