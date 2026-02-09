B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Decizia luată de Mihai Trăistariu privind Eurovision, după scandalul cu Andreea Bălan: „Așa de tare m-am enervat că…”

Decizia luată de Mihai Trăistariu privind Eurovision, după scandalul cu Andreea Bălan: „Așa de tare m-am enervat că…”

Traian Avarvarei
09 feb. 2026, 23:23
Decizia luată de Mihai Trăistariu privind Eurovision, după scandalul cu Andreea Bălan: „Așa de tare m-am enervat că...”
Mihai Trăistariu. Sursa Foto: Captură Video - Damian Drăghici / YouTube
Cuprins
  1. Mihai Trăistariu boicotează Eurovisionul
  2. Trăistariu: Cum poți tu să jurizezi într-un concurs unde 99% dintre concurenți cântă mai bine decât tine?!

Selecția Națională Eurovision 2026 continuă luni cu audițiile semifinaliștilor. 68 de piese vor fi ascultate în decursul a trei zile, iar primele 10, conform punctajelor obținute la Atelier, vor concura în finală, unde juriul va alege reprezentantul României la concurs.

Mihai Trăistariu boicotează Eurovisionul

Andreea Bănică, Alexandra Ungureanu, Bella Santiago sau Direcția 5 se numără printre semifinaliști. În schimb, Mihai Trăistariu a decis să nu-și mai înscrie piesa „Infinity”, supărat pe modul în care a fost stabilit juriul competiției.

„Despre Eurovision deocamdată nu știu nimic. Așa de tare m-am enervat că am ieșit din toate grupurile. Nu știu ce piese sunt în semifinală.
Dar, o să mă uit la finală. O să le ascult pe cele zece piese finaliste și o să spun ce părere am, dacă merită vreuna să câștige”, a spus Mihai Trăistariu, pentru Click!.

Trăistariu: Cum poți tu să jurizezi într-un concurs unde 99% dintre concurenți cântă mai bine decât tine?!

Inițial, Mihai Trăistariu a anunțat furios că nu-și mai înscrie piesa „Infinity” în concurs din cauza juraților și a criticat-o mai ales pe Andreea Bălan.

„Trântești într-un asemenea juriu niște oameni la-ntâmplare, fără să te gândești o secundă că melodia trimisă de țara noastră trebuie să nu iasă «din greșeală»! În plus, acolo, pe ecran apare scris: ROMÂNIA!

Șapte prieteni de-ai voștri înseamnă România?! Melodia aleasă de cei șapte prieteni pe care voi îl numiți «juriu» este voința și dorința întregului popor român? Este într-adevăr alegerea românilor? Sau doar a celor 7 prieteni? TVR, juriul ales de tine dovedește o serioasă lipsă de responsabilitate! Parcă n-ar fi vorba de o competiție internațională, ci de o emisiune nereușită, marca TVR.

E o «blasfemie» s-o aduci în juriul Eurovision pe Andreea Bălan! E o totală lipsă de respect, o mârlănie publică, o mitocănie. Eu, în locul ei, aș refuza elegant prezența în juriu. Cum poți tu să jurizezi într-un concurs unde 99% dintre concurenți cântă mai bine decât tine?!”, a susținut artistul.

Trăistariu a revenit apoi cu un mesaj mai împăciuitor: „Am greșit! Eu nu sunt așa! Eu sunt un om bun. Sau, cel puțin, vreau să devin din ce în ce mai bun.Regret nespus că a trebuit să arunc cuvinte aiurea despre această artistă a României. (…) Eurovisionul și Tornero mi-au marcat viața și cariera ! Mi-au deschis oportunități pe care nu le-aș fi avut altfel. Și atunci tot revin și revin la Eurovision. E visul meu să ajung din nou pe scena internațională Eurovision! De asta am fost atât de vehement și nedrept în declarații! Am fost prea dur cu Andreea.

Tags:
Citește și...
Tudor Chirilă critică dur Ministerul Culturii după propunerea de pontaj pentru actori: „Nu se poate măsura munca noastră”
Monden
Tudor Chirilă critică dur Ministerul Culturii după propunerea de pontaj pentru actori: „Nu se poate măsura munca noastră”
Cât a plătit BRomania pentru o pereche de ochelari de soare: Actorul a făcut cumpărături de lux la Paris
Monden
Cât a plătit BRomania pentru o pereche de ochelari de soare: Actorul a făcut cumpărături de lux la Paris
Ioana Ginghină, apariție spectaculoasă la premiera filmului „În pielea mea”: Actrița a atras toate privirile pe covorul roșu
Monden
Ioana Ginghină, apariție spectaculoasă la premiera filmului „În pielea mea”: Actrița a atras toate privirile pe covorul roșu
Bella Santiago a apărut fără soț la semifinala Eurovision România 2026
Monden
Bella Santiago a apărut fără soț la semifinala Eurovision România 2026
Dorian Popa, criticat dur după ultima intervenție estetică: ,,Nasul lui din naștere arăta mult mai bine”
Monden
Dorian Popa, criticat dur după ultima intervenție estetică: ,,Nasul lui din naștere arăta mult mai bine”
Simona Halep, apariție spectaculoasă la Transylvania Open 2026: Cât a plătit pentru rochia semnată de un brand celebru
Monden
Simona Halep, apariție spectaculoasă la Transylvania Open 2026: Cât a plătit pentru rochia semnată de un brand celebru
Cine este actorul român care joacă în producția lui Morgan Freeman: „Sunt lucruri pe care nu le mai pot duce”
Monden
Cine este actorul român care joacă în producția lui Morgan Freeman: „Sunt lucruri pe care nu le mai pot duce”
Micutzu, declarații fără filtru despre carieră și viața personală: „Nu cred în ani, ci în anotimpuri”
Monden
Micutzu, declarații fără filtru despre carieră și viața personală: „Nu cred în ani, ci în anotimpuri”
Doliu în lumea muzicii populare din România! A murit Mihaela Cojocaru
Monden
Doliu în lumea muzicii populare din România! A murit Mihaela Cojocaru
Rică Răducanu vorbește deschis despre viciul păcănelelor. Cum îl ține soția departe de ruină: „A ținut mereu casa, ea e șefa”
Monden
Rică Răducanu vorbește deschis despre viciul păcănelelor. Cum îl ține soția departe de ruină: „A ținut mereu casa, ea e șefa”
Ultima oră
23:59 - Tudor Chirilă critică dur Ministerul Culturii după propunerea de pontaj pentru actori: „Nu se poate măsura munca noastră”
23:57 - Bolojan, răspuns la nemulțumirile profesorilor: Norma de 20 de ore la clasă pe săptămână e la nivelul minim european
23:12 - Cât a plătit BRomania pentru o pereche de ochelari de soare: Actorul a făcut cumpărături de lux la Paris
22:57 - Bolojan, mesaj pentru primari: „Dacă nu ți-ai bătut joc de bani, nu poți fi cu spatele la zid. Am făcut asta la Oradea, nu vorbesc în necunoștință de cauză”. Ce spune despre taxele locale majorate
22:36 - Un gigant tech recrutează în România: Sute de locuri de muncă disponibile pentru ingineri și specialiști IT
22:25 - Bolojan, reacție la acuzațiile lui Thuma: PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze
22:17 - Va rezista sau nu Guvernul Bolojan? Ce a anunțat premierul: „Urmează săptămâni importante”
22:05 - Alertă pe litoral: O dronă neidentificată, găsită pe plaja din Mamaia, în fața unui hotel. Ce a anunțat ministrul Apărării
22:02 - Regele Charles a reacționat oficial față de legăturile lui Andrew cu dosarul Epstein
21:52 - Bolojan: Măsurile pe care am fost nevoiți să le luăm nu au fost dublate întru totul de măsuri de corectare a nedreptăților. Asta a alimentat percepția că nu toată lumea achită nota de plată