Selecția Națională Eurovision 2026 continuă luni cu audițiile semifinaliștilor. 68 de piese vor fi ascultate în decursul a trei zile, iar primele 10, conform punctajelor obținute la Atelier, vor concura în finală, unde juriul va alege reprezentantul României la concurs.
Andreea Bănică, Alexandra Ungureanu, Bella Santiago sau Direcția 5 se numără printre semifinaliști. În schimb, Mihai Trăistariu a decis să nu-și mai înscrie piesa „Infinity”, supărat pe modul în care a fost stabilit juriul competiției.
„Despre Eurovision deocamdată nu știu nimic. Așa de tare m-am enervat că am ieșit din toate grupurile. Nu știu ce piese sunt în semifinală.
Dar, o să mă uit la finală. O să le ascult pe cele zece piese finaliste și o să spun ce părere am, dacă merită vreuna să câștige”, a spus Mihai Trăistariu, pentru Click!.
Inițial, Mihai Trăistariu a anunțat furios că nu-și mai înscrie piesa „Infinity” în concurs din cauza juraților și a criticat-o mai ales pe Andreea Bălan.
„Trântești într-un asemenea juriu niște oameni la-ntâmplare, fără să te gândești o secundă că melodia trimisă de țara noastră trebuie să nu iasă «din greșeală»! În plus, acolo, pe ecran apare scris: ROMÂNIA!
Șapte prieteni de-ai voștri înseamnă România?! Melodia aleasă de cei șapte prieteni pe care voi îl numiți «juriu» este voința și dorința întregului popor român? Este într-adevăr alegerea românilor? Sau doar a celor 7 prieteni? TVR, juriul ales de tine dovedește o serioasă lipsă de responsabilitate! Parcă n-ar fi vorba de o competiție internațională, ci de o emisiune nereușită, marca TVR.
E o «blasfemie» s-o aduci în juriul Eurovision pe Andreea Bălan! E o totală lipsă de respect, o mârlănie publică, o mitocănie. Eu, în locul ei, aș refuza elegant prezența în juriu. Cum poți tu să jurizezi într-un concurs unde 99% dintre concurenți cântă mai bine decât tine?!”, a susținut artistul.
Trăistariu a revenit apoi cu un mesaj mai împăciuitor: „Am greșit! Eu nu sunt așa! Eu sunt un om bun. Sau, cel puțin, vreau să devin din ce în ce mai bun.Regret nespus că a trebuit să arunc cuvinte aiurea despre această artistă a României. (…) Eurovisionul și Tornero mi-au marcat viața și cariera ! Mi-au deschis oportunități pe care nu le-aș fi avut altfel. Și atunci tot revin și revin la Eurovision. E visul meu să ajung din nou pe scena internațională Eurovision! De asta am fost atât de vehement și nedrept în declarații! Am fost prea dur cu Andreea.