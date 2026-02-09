Selecția Națională Eurovision 2026 continuă luni cu audițiile semifinaliștilor. vor fi ascultate în decursul a trei zile, iar primele 10, conform punctajelor obținute la Atelier, vor concura în finală, unde juriul va alege reprezentantul României la concurs.

Mihai Trăistariu boicotează Eurovisionul

Andreea Bănică, Alexandra Ungureanu, Bella Santiago sau Direcția 5 se numără printre semifinaliști. În schimb, Mihai Trăistariu a decis să nu-și mai înscrie piesa „Infinity”, supărat pe modul în care a fost stabilit juriul competiției.

„Despre Eurovision deocamdată nu știu nimic. Așa de tare că am ieșit din toate grupurile. Nu știu ce piese sunt în semifinală.

Dar, o să mă uit la finală. O să le ascult pe cele zece piese finaliste și o să spun ce părere am, dacă merită vreuna să câștige”, a spus Mihai Trăistariu, pentru

Trăistariu: Cum poți tu să jurizezi într-un concurs unde 99% dintre concurenți cântă mai bine decât tine?!

Inițial, Mihai Trăistariu a anunțat furios că nu-și mai înscrie piesa „Infinity” în concurs din cauza juraților și a criticat-o mai ales pe Andreea Bălan.

„Trântești într-un asemenea juriu niște oameni la-ntâmplare, fără să te gândești o secundă că melodia trimisă de țara noastră trebuie să nu iasă «din greșeală»! În plus, acolo, pe ecran apare scris: ROMÂNIA!

Șapte prieteni de-ai voștri înseamnă România?! Melodia aleasă de cei șapte prieteni pe care voi îl numiți «juriu» este voința și dorința întregului popor român? Este într-adevăr alegerea românilor? Sau doar a celor 7 prieteni? TVR, juriul ales de tine dovedește o serioasă lipsă de responsabilitate! Parcă n-ar fi vorba de o competiție internațională, ci de o emisiune nereușită, marca TVR.

E o «blasfemie» s-o aduci în juriul Eurovision pe Andreea Bălan! E o totală lipsă de respect, o mârlănie publică, o mitocănie. Eu, în locul ei, aș refuza elegant prezența în juriu. Cum poți tu să jurizezi într-un concurs unde 99% dintre concurenți cântă mai bine decât tine?!”, a susținut artistul.

Trăistariu a revenit apoi cu un mesaj mai împăciuitor: „Am greșit! Eu nu sunt așa! Eu sunt un om bun. Sau, cel puțin, vreau să devin din ce în ce mai bun.Regret nespus că a trebuit să arunc cuvinte aiurea despre această artistă a României. (…) Eurovisionul și Tornero mi-au marcat viața și cariera ! Mi-au deschis oportunități pe care nu le-aș fi avut altfel. Și atunci tot revin și revin la Eurovision. E visul meu să ajung din nou pe scena internațională Eurovision! De asta am fost atât de vehement și nedrept în declarații! Am fost prea dur cu Andreea.