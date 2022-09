Fetița lui Emily Burghelea a ajuns de urgență la spital! Ce s-a întâmplat cu micuța: „Amedea a pierdut 2 kilograme din greutate”

Emily Burghelea și soțul ei trec prin momente dificile. Cei doi au anunțat recent, pe rețelele de socializare, că fetița lor a ajuns la spital, din cauza unor probleme serioase de sănătate.

În luna aprilie a anului trecut, Emily Burghelea a devenit mamă de fetiță. Aceasta este lucru pe care l-a aflat după o perioadă în care s-a confruntat cu stări de rău. Recent, pe rețelele de socializare, aceasta le-a transmis urmăritorilor că în ultima perioadă nu a avut poftă de mâncare și nu s-a odihnit suficient, motiv pentru care a ajuns pe perfuzii, la spital.

Recent, soțul vedetei a dat anunțul că fiica lor are probleme de sănătate și este acum sub supravegherea medicilor, scrie Wowbiz.

Fetița lui Emily Burghelea a ajuns de urgență la spital

Potrivit informațiilor oferite, micuța s-a simțit rău toată noaptea , motiv pentru care o ducă la spital pentru mai multe investigații.

„Amedea nu s-a simțit deloc bine toată noaptea și îi este foarte rău, așa că am decis să mergem la spital.

Camera de gardă e plină. Aveți grijă și voi. Cred că e epidemie…Amedea a pierdut 2 kilograme din greutate, Emily e foarte obosită, nu a dormit toată noaptea. Fetele vor rămâne internate”, a scris soțul lui Emily Burghelea pe contul personal de Instagram.

Cu cîteva zile în urmă Emily Burghelea ajunse pe mâna medicilor

În urmă cu câteva zile, Emily Burghelea a ajuns, la rândul său, pe mâna medicilor. Aceasta s-a confruntat cu lipsa poftei de mâncare și cu stări de oboseală acută. Fosta prezentatoare a recunoscut că cea de-a doua sarcină este cu mult diferită față de prima.

„Bebe este bine, mie îmi este puțin răuț, am exagerat cu activitatea în ultima perioadă, nici nu prea am avut poftă de mâncare, nici nu am prea dormit suficient…”, a anunțat Emily Burghelea în mediul online.