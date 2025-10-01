B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Florin Dumitrescu: „Fac ca toți dracii”. Ce nu se vede la „MasterChef”

Florin Dumitrescu: „Fac ca toți dracii”. Ce nu se vede la „MasterChef”

Selen Osmanoglu
01 oct. 2025, 09:31
Florin Dumitrescu: „Fac ca toți dracii”. Ce nu se vede la „MasterChef”
Sursa foto: Facebook - Chef Florin Dumitrescu
Cuprins
  1. Ce este nou în acest sezon
  2. Cum reacționează Dumitrescu la nervi

Florin Dumitrescu a vorbit despre noul sezon „MasterChef”, dar și despre momentele tensionate. Iată ce este nou în acest sezon!

Ce este nou în acest sezon

„Da, nu, poate” este o noutate a acestui sezon, spune Florin Dumitrescu: „E o chestie foarte interesantă care la finalul episodului ajunge să-ți dea un duel între doi concurenți pe o temă dată. Lucru care ridică un pic tensiunea jocului. Si Camera Încinsă cu Petre, practic pentru asta este, concurenții care iau “poate” ajung acolo și Petre ii trece prin tot felul de chestii”.

„Petre e un băiat foarte timid, din păcate pentru el. E un băiat mult prea timid și e un băiat cu un bun simț ieșit din comun. Nu l-am simțit pe set. El și-a luat atât de în serios Camera Încinsă, că nu ieșea de acolo, adică el în pauză era acolo”, a mai spus el, pentru Cancan.

„ Este foarte serios, e pe treabă, îmi place de el, e super profi. Dar nu l-am simțit ca pe un coleg, pentru că nu a venit lângă noi deloc. Noi îl chemam, dar el era acolo, prea prins de treaba asta, să stă el acolo în camera lui, în lumea lui, în locul lui. Probabil îi place mult rolul ăsta de “Drăcușor”. Nu știu cât de mult îi place, că el e un băiat foarte timid. Dar e plăcut”, a adăugat.

Cum reacționează Dumitrescu la nervi

Bucătarul a explicat cum reacționează la nervi. În acest caz, sunt două variante: fie se exteriorizează și vrea să „repare” lucruri, fie tace, însă șterge „din lista de prieteni”.

„Eu? Cred că m-ați văzut în 15 ani cum fac când am nervi. Noi nu vedem ce e în culise, noi vedem ce se difuzează pe micile ecrane”, a spus acesta.

„Am două posibilități. Am două opțiuni. Atunci când mă exteriorizez și spun, și vociferez, și fac ca toți dracii, înseamnă că-mi doresc să repar niște lucruri. Atunci când mă închid în mine și când nu mai bag în seamă, și când te șterg cumva din lista de prieteni, atunci e un moment în care încep, în gând, să trăiesc chestii poate mai grave decât lucrurile care se întâmplă real”, a adăugat.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
David Măruță și Ilona Tand, final neașteptat! Relația lor s-a terminat brusc, iar Andra a spus totul
Monden
David Măruță și Ilona Tand, final neașteptat! Relația lor s-a terminat brusc, iar Andra a spus totul
Dan Negru, despre o posibilă revenire la „Te pui cu blondele”: „Trecutul e un loc frumos de vizitat, dar nu de trăit în el”
Monden
Dan Negru, despre o posibilă revenire la „Te pui cu blondele”: „Trecutul e un loc frumos de vizitat, dar nu de trăit în el”
Irina Columbeanu, reuniune emoționantă cu Monica Gabor la Dubai. Imagini rare cu mama și mătușa ei (VIDEO)
Monden
Irina Columbeanu, reuniune emoționantă cu Monica Gabor la Dubai. Imagini rare cu mama și mătușa ei (VIDEO)
Noutățile lunii octombrie la Netflix. Filmele și serialele care te țin în fața ecranului
Monden
Noutățile lunii octombrie la Netflix. Filmele și serialele care te țin în fața ecranului
Mara Bănică, despre ce nu s-a văzut la „Asia Express”: „Nu am vrut să mă plâng de asta, dar, credeți-mă, mi-a fost greu de tot”
Monden
Mara Bănică, despre ce nu s-a văzut la „Asia Express”: „Nu am vrut să mă plâng de asta, dar, credeți-mă, mi-a fost greu de tot”
Madonna, dezvăluiri cutremurătoare despre lupta pentru custodia fiului ei: „Am vrut să-mi tai brațele. M-am gândit la sinucidere”
Monden
Madonna, dezvăluiri cutremurătoare despre lupta pentru custodia fiului ei: „Am vrut să-mi tai brațele. M-am gândit la sinucidere”
Irina Fodor, o mamă strictă. Ce restricții i-a impus fiicei ei, Diana: „Nu vreau să o frustrez”
Monden
Irina Fodor, o mamă strictă. Ce restricții i-a impus fiicei ei, Diana: „Nu vreau să o frustrez”
Acestea sunt primele simptome ale bolii care ar fi ucis-o pe Ioana Popescu. Boala poate evolua fără semne evidente
Monden
Acestea sunt primele simptome ale bolii care ar fi ucis-o pe Ioana Popescu. Boala poate evolua fără semne evidente
Cum a aflat Dana Roba că e înșelată de iubit: „Un nenorocit” (FOTO)
Monden
Cum a aflat Dana Roba că e înșelată de iubit: „Un nenorocit” (FOTO)
A pierdut sarcina, iar apoi a primit un diagnostic crunt. Boala gravă de care suferă Maria de la Insula Iubirii: „Nu mă așteptam”
Monden
A pierdut sarcina, iar apoi a primit un diagnostic crunt. Boala gravă de care suferă Maria de la Insula Iubirii: „Nu mă așteptam”
Ultima oră
11:49 - „Cine știe cum o cheamă și de ce a ajuns să cânte pe stradă? Trecătorii au vrut să-i dea bani”. Mesajul care a indignat-o pe Maia Morgenstern
11:41 - Explozie în timpul festivalului Oktoberfest din Munchen. Autoritățile au închis evenimentul. Un om a murit
11:30 - David Măruță și Ilona Tand, final neașteptat! Relația lor s-a terminat brusc, iar Andra a spus totul
11:29 - Zăpada ar putea atinge 30-40 de centimetri la Bâlea Lac. Meterologii anunță Cod Portocaliu de ninsori în Munții Făgăraș
11:26 - Dan Negru, despre o posibilă revenire la „Te pui cu blondele”: „Trecutul e un loc frumos de vizitat, dar nu de trăit în el”
11:11 - Sorin Grindeanu (PSD): „Vom acorda a doua tranșă din sprijinul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei”. Când vor ajunge banii la beneficiari
10:56 - Serghei Lavrov, despre alegerile din Republica Moldova: ”Sunt frauduloase. Sunt chiar uimit cum voturile alegătorilor pot fi manipulate atât de flagrant”
10:53 - Un fiu și-a bătut mama până la moarte după ce i-a cerut „violent” moștenirea, timp de două săptămâni
10:49 - Retragerea serialului „Plaha” de pe YouTube dă naștere la controverse. Explicațiile producătorilor de la Jurnal TV
10:48 - Pericolul căștilor purtate prea mult: tinerii riscă să nu mai înțeleagă conversațiile