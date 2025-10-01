Florin Dumitrescu a vorbit despre „MasterChef”, dar și despre momentele tensionate. Iată ce este nou în acest sezon!

Ce este nou în acest sezon

„Da, nu, poate” este o noutate a acestui sezon, spune Florin Dumitrescu: „E o chestie foarte interesantă care la finalul episodului ajunge să-ți dea un duel între doi concurenți pe o temă dată. Lucru care ridică un pic tensiunea jocului. Si Camera Încinsă cu Petre, practic pentru asta este, concurenții care iau “poate” ajung acolo și Petre ii trece prin tot felul de chestii”.

„Petre e un băiat foarte timid, din păcate pentru el. E un băiat mult prea timid și e un băiat cu un bun simț ieșit din comun. Nu l-am simțit pe set. El și-a luat atât de în serios Camera Încinsă, că nu ieșea de acolo, adică el în pauză era acolo”, a mai spus el, pentru Cancan.

„ Este foarte serios, e pe treabă, îmi place de el, e super profi. Dar nu l-am simțit ca pe un coleg, pentru că nu a venit lângă noi deloc. Noi îl chemam, dar el era acolo, prea prins de treaba asta, să stă el acolo în camera lui, în lumea lui, în locul lui. Probabil îi place mult rolul ăsta de “Drăcușor”. Nu știu cât de mult îi place, că el e un băiat foarte timid. Dar e plăcut”, a adăugat.

Cum reacționează Dumitrescu la nervi

Bucătarul a explicat cum reacționează la nervi. În acest caz, sunt două variante: fie se exteriorizează și vrea să „repare” lucruri, fie tace, însă șterge „din lista de prieteni”.

„Eu? Cred că m-ați văzut în 15 ani cum fac când am nervi. Noi nu vedem ce e în culise, noi vedem ce se difuzează pe micile ecrane”, a spus acesta.

„Am două posibilități. Am două opțiuni. Atunci când mă exteriorizez și spun, și vociferez, și fac ca toți dracii, înseamnă că-mi doresc să repar niște lucruri. Atunci când mă închid în mine și când nu mai bag în seamă, și când te șterg cumva din lista de prieteni, atunci e un moment în care încep, în gând, să trăiesc chestii poate mai grave decât lucrurile care se întâmplă real”, a adăugat.