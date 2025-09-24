Gheorghe Turda a recunoscut că ține la imaginea lui și că se machiază înainte de sau importante. Ba chiar, el spune că o face mult mai bine decât make-up artistele de la televiziuni.

Un truc comun

Gheorghe Turda a dezvăluit și unde învățat să se machieze. El are chiar și propria trusă de machiaj.

„Înainte de concertele mai mari sau de filmările pentru televiziuni, mă machiez un pic. Poate e mult spus machiaj, mai degrabă acopăr micile imperfecțiuni de la nivelul feței. La Conservatorul din Cluj, unde am studiat canto, am învățat, timp de doi ani, și arta machiajului cu marii artiști de la Operă. Ne învățau cum să ne machiem pentru scenă, este unul anume, specific profesiei”, a spus cântărețul pentru .

„Prin urmare, mă pot machia acum și singur și mă pricep cu mult mai bine decât fătucile alea începătoare de prin televiziuni. Nici nu prea mă las pe mâna lor, am trusa mea de farduri, e și mai igienic așa”, a adăugat el.

Ce produse folosește

„Am în trusă neapărat un creion dermatograf, cu ajutorul căruia îmi aranjez un pic sprâncenele, pentru că sunt prea blonde. Am și fond de ten, pudră, ca să nu strălucească fața, dar și niște bureței pentru machiaj. Ruj nu am, nu folosesc. Poate, cel mult, un balsam hidratant, dacă am buzele prea uscate”, a mărturisit Gheorghe Turda.

„Am trusa completă, fardurile le iau și de la fiicele mele, îmi mai dau de pe la ele sau îmi cumpăr din comerț. În general, toți artiștii folosesc farduri, iar cine nu se machiază singur e aranjat la cabina de machiaj”, a mai menționat el.

În formă, la 77 de ani

Artistul a mărturisit că are un stil de viață sănătos, de aceea încă se menține în formă chiar și la vârsta de 77 de ani. Dieta acestuia este bazată pe multe fructe și legume.

„Duc un stil de viață sănătos, mănânc multe legume și fructe, iar fiicele îmi gătesc, așa că am și mâncare caldă, o ciorbiță, o tocăniță. Evit însă dulciurile, zahărul l-am exclus deja de mult, din alimentație, face ravagii în organism”, a spus el.

„La această vârstă, recomand și multă mișcare în aer liber, plimbări lungi, prin parc. Eu mănânc foarte bine la micul-dejun, pentru a avea energie pentru aproape toată ziua. Nu săriți peste această primă masă a zilei, care vă revigorează. Nu fumez, nu consum alcool, poate, cel mult, de Sărbători, câte un păhărel, când ciocnesc cu membrii familiei”, a adăugat.

„Nu prea cumpăr din comerț carne și mezeluri, mai îmi trimite sora mea din Maramureș bunătăți, cârnați, jumări și carne, când taie porcul. Iar când sunt plecat în turnee, prin țară, caut localuri curate, unde să mănânc o ciorbă, dar și o fripturică”, a mai menționat Gheorghe Turda.

Ce pensie are Gheorghe Turda

Într-un interviu trecut, din 2024, Gheorghe Turda a dezvăluit ce pensie are. El a ținut să precizeze că nu beneficiază de vreo pensie specială, ci de una militară, după ce a fost șeful Direcției de Cultură a Ministerului de Interne, fiind general în rezervă.

„Eu am o pensie bună, de 9.000 de lei, dar am și cotizat la stat, preț de peste 50 de ani, am lucrat cu carte de muncă. Să vedem dacă îmi va mai mări, eu intru la altă categorie, în alt mod se calculează la noi, poate prin decembrie să mai primim ceva”, a cântărețul de muzică populară.

„Oricum, din pensia mea, îi ajut și pe copiii mei și pe nepoți, plus că dau mulți bani pe benzină, ca să ajung la concerte, și duc un stil de viață sănătos”, a mai declarat Gheorghe Turda.