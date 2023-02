Giani Kiriță, dezvăluiri emoționante despre trauma care i-a marcat copilăria: „Nu am avut ocazia să rostesc cuvântul tată”

Giani Kiriță este extrem de apropiat de familia sa. Fotbalistul a fost răsfățatul casei, însă copilăria lui nu a fost una tocmai ușoară. Fostul sportiv a crescut fără tată, iar asta l-a marcat.

Deși își vedea tatăl aproape zilnic, bărbatul aproape că nu i-a adresat niciun cuvânt, vreodată.

Giani Kiriță, dezvăluiri emoționante despre copilărie

Relația lui Giani Kiriță cu tatăl său a fost aproape inexistentă. Deși locuiau în același sat și se vedeau aproape zilnic, cei doi nu și-au . Fostul fotbalist a suferit din cauza asta, însă s-a bucurat mereu că bărbatul a ieșit din viața mamei sale.

Potrivit declarațiilor făcute de Giani, bărbatul era extrem de agresiv cu mama sa. Consumul excesiv de alcool îl făcea să se comporte aproape inuman, iar mama sa a avut multe de îndurat, până când a decis să îl păreăsească.

„Tatăl meu natural a fost rău de tot, cu bătăi, cu suferințe cu de toate. Ea a decis singură să se despartă și să ne crească pe amândoi cu bunica mea. Eu nu am amintiri din copilărie cu tata. Din contră, am amintiri din copilărie negative, pentru că el era acolo din sat, trecea pe lângă mine și nu mă băga în seamă.

Am aflat că el e tatăl meu, când eu aveam trei ani. N-am avut nicio discuție cu el. O altă poveste care m-a marcat, eu jucam fotbal în sat și îl vedeam în spatele porții, dar nu venea niciodată să vorbim. Chiar am întrebat-o pe mama, nu am înțeles de ce. Mama nu mi-a zis niciodată să nu vorbesc cu el. Dacă voia să vorbească cu mine, vorbeam sigur cu el”, a declarat Giani Kiriță, în cadrul emisiunii „În oglindă”, potrivit .

„Nu am avut ocazia să rostesc cuvântul tată”

Deși avea nevoie și își dorea o prezență masculină lângă el, Giani Kiriță a fost crescut de mamă și bunică. Însă cu timpul, faptul că tatăl său nu i-a fost aproape nu l-a mai afectat. Mai mult, după ce a aflat toate chinurile la care a supus-o pe mama sa, Giani Kiriță chiar a dezvoltat un sentiment foarte puternic de ură pentru bărbat.

„Mama mi-a povestit toată viața ei, mult mai târziu, vorbim de 30 și ceva de ani. După ce am ajuns bine și eu și sormea am stat de vorbă. De când mi-a povestit, pot să spun că sentimentul a fost de ură. Cel mai când mi-a spus că eu eram foarte mic, el era beat și a început să spargă toate geamurile de la casa unde stăteam. Nu am avut ocazia să rostesc cuvântul tata…am rămas cu trauma asta.

Nu am avut niciun sentiment de supărat, pentru că a lipsit foarte mult din viața noastră. Nu a fost prezent. Mai ales când ai și imaginile astea că nu te bagă în seamă, nu ai niciun fel de remușcare. Nu am fost la înmormântare. Nu m-a mișcat deloc”, a mai spus Giani Kiriță.