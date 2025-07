Gigi Becali a luat o decizie radicală. Motivul pentru care a renunțat complet la acest aliment: “Mi-am făcut analizele”

, în vârstă de 67 de ani, a luat o decizie radicală. Patronul FCSB a renunțat definitiv la un aliment. Becali susține că după ce a încetat să mai consume acel aliment, rezultatele analizelor medicale „sunt mai bune ca la 20 de ani”. Latifundiarul din Pipera a făcut această schimbare în urma unui pariu pe care l-a făcut cu un prieten călugăr.

Cuprins:

Cum arată, acum, analizele lui Gigi Becali, după ce a renunțat la acest aliment

Ce aliment nu mai consumă deloc Gigi Becali

Cu puțin timp înainte de partida FCSB – Shkendija, Gigi Becali a vorbit, în emisiunea moderată de Horia Ivanovici, și despre stilul său de viață.

Becalu a povestit în emisiunea moderată de Horia Ivanovici despre stilul său de viață. Latifundiarul a menționat că, recent, și-a făcut niște analize medicale și că rezultatele au fost excelente, că toate valorile sunt în limite normale, mai bune chiar decât cum erau în tinerețe.

„Am fost la Techirghiol și acum vin și eu spre București. La Techirghiol a fost foarte bine, am stat mai mult în apă. (…) Mi-am făcut analizele acum 3 zile și analizele la 20 de ani nu le aveam așa. Mai era câte una înnegrită, câte una afumată, acum toate sunt perfecte”, a povestit Gigi Becali, potrivit .

Gigi Becali a dezvăluit că nu mai mănâncă deloc .

„Nu mai mănânc carne. Știi ce am făcut? Un călugăr, prieten la Patriarhie, mânca carne. Și i-am zis «părinte, dar nu e în regulă când călugărul mănâncă carne». Și el mânca carne. Și i-am zis: «uite, facem noi un pariu? De azi încolo nu mai mâncăm carne nici eu, nici tu». Dar eu, în gândul meu, zic: «Doamne, eu zic minciună acum, numai ca să îl fac pe el, dar eu voi mânca». Așa am zis eu. Din ziua aia, eu am făgăduit ca să-l fac pe el… Din ziua aia pun carne în gură și o scuip. Nu mai vreau să o înghit, nu mai pot să înghit carne. Cam de vreo 3 ani”, a spus patronul FCSB.

„Nici carne, nici grăsime. Mănânc natural”, a mai adăugat Becali. Patronul FCSB a explicat că dieta actuală îl ajută să se simtă mai bine ca oricând.