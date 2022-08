Gina Pistol, despre lupta cu kilogramele: „Ajunsesem la 80 de kg înainte să nasc, a fost puțin șocant” / Cum a reușit să slăbească

Gina Pistol ajunsese la 80 de kilograme înainte să nască și între timp a slăbit, dar nu i-a fost deloc simplu. „Parcă nu vor să se îndepărteze de mine kilogramele”, a mărturisit vedeta TV. Nu i-a fost ușor și pentru că a dorit să stea cât mai mult cu fiica ei și nu prea mai avea timp de sport. Pentru a-și recăpăta silueta, cu sprijinul medicilor, ea a optat pentru tratamentele de remodelare corporală. Între timp a ajuns la 59 de kilograme.

Citește și:

Vedeta TV Gina Pistol, despre lupta cu kilogramele

„Am tot încercat să îmi găsesc o portiță pentru a mă reapuca de sport, dar nu am avut timp. Acum am venit să văd ce e de făcut, mi-am zis că o pot lăsa pe cea mică acasă câte jumătate de oră de două ori pe săptămână și să fac acest lucru pentru mine.

Îmi doresc să îmi reintru în formă și nu e chiar atât de ușor, parcă nu vor să se îndepărteze de mine kilogramele. Eu ajunsesem la 80 de kilograme înainte să nasc, a fost puțin șocant, până acum văzusem cifra 80 doar în buletin, niciodată pe cântar!”, a povestit Gina Pistol, potrivit

Între timp a ajuns la 59 de kilograme și nu s-a grăbit, căci a vrut să se bucure de

Gina Pistol, despre o parte din provocările de după naștere

Acum că nu o mai alăptează pe Josephine, Gina Pistol vrea să-și recapete silueta, dar simte că dieta și sportul singure nu vor fi suficiente.

„Nu mai am tonus muscular, am probleme cu retenția de apă, cu celulita. Ce să zic, ca orice femeie care a trecut printr-o sarcină, cred că toate am trecut prin asta și când ai un copil mic și nu foarte mult timp pentru tine la dispoziție”, a mai spus vedeta TV.