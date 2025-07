Ilona Brezoianu, decizie radicală înainte să devină mamă: „Se îngroașă gluma” (FOTO)

Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei Alexandru, vor deveni pentru prima dată părinți în toamnă. În așteptarea marelui eveniment, cei doi actori și-au cumpărat încă un apartament, tot în București.

„În caz că vă interesează, am mai luat un apartament pe care acum îl amenajez, că din toamnă se îngroașă gluma și se mută bunicii la București”, a susținut Ilona Brezoianu, în online.

Ilona Brezoianu e însărcinată

Ilona Brezoianu și Andrei Alexandru s-au căsătorit în vara anului trecut, iar în mai anul acesta, actrița că va deveni mamă: „Eu și @ril_andrei avem nasurile mari si o sa facem un copil tot cu nasu’ mare. Pana una alta e foarte dragut si noi suntem mega fericiti! V-am pus si o poza cu el ca sa ma credeti pe cuvant. Acu’ puteti sa va continuati treburile😂”.

În primul trimestru de sarcină, actrița a admis că , dar firești pentru această perioadă: „În unele zile mai bine, în altele mai rău. Mă mai doare capu’, alea. Dar per total totul bine”.

Unde s-au cunoscut Ilona Brezoianu și Andrei Alexandru

O pasiune comună a fost cea care i-a adus pe Ilona Brezoianu și soțul ei unul lângă altul.

„Ne-am întâlnit la școala de motociclete. E o poveste cu final fericit, nu e o poveste tristă. Încă suntem împreună. Am permis, mi-am cumpărat și motocicleta, sunt la a doua motocicletă. (…) M-a văzut, acolo nu s-a întâmplat nimic și apoi ne-am mai revăzut după o lungă perioadă de timp. Nu s-a întâmplat nimic atunci și ne-am revăzut după aproape un an și ceva. Am ieșit la o cafea”, a dezvăluit Ilona Brezoianu, în podcastul realizat de Bursucu‘.