Încă patru concurenți au fost eliminați de la „Chefi la cuțite”. Ultima ediție a showului va fi difuzată, în aceasta seară

Telespectatorii au primit un cadou special de la producătorii postului Antena 1. Celebrul show „Chefi la cuțite” a revenit pe micile ecrane cu trei ediții.

S-a dat bătălia ceaunelor

De Ziua Națională a României, fanii showului se bucură de o ediție specială, ce va fi difuzată de la ora 20.30. Vezi mai mult poze în galeria foto de AICI.

Concurenții de la Asia Express vor găti, în aceasta seară, alături de trei chefi renumiți: Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu.

În cadrul ediției de marți, au fost eliminați patru concurenți. Alexandra Ungureanu și mama ei, Anca Ungureanu, Eliza Natanticu și Francesco Paglieri au părăsit platoul emisiunii.

Anca Ungureanu s-a arătat dezamăgită de faptul că trebuia să părăsească showul. Femeia a vrut să mai rămână și să ajungă la finala competiției.

”Am văzut-o. Îi picase cerul în cap. Doamne, era supărată, dezamăgită, acum că eu mergeam mai departe sau nu, asta e deja altă discuție. Cu ea va fi foarte greu, va trebui să o încurajez. Haide, mama, nu fi supărată, că mergem acasă, începe postul, bagi niște sarmale”, a povestit Alexandra Ungureanu.

Gina Pistol strălucește ca niciodată

Gina Pistol a revenit și ea pe micile ecrane. Soția lui Smiley a prezentat emisiunea „Chefi la cuțite”. Acum câteva luni, vedeta a devenit mămică și a fost nevoită să se retragă din lumina reflectoarelor.

Gina Pistol s-a bucurat de revenirea sa pe platoul de filmare și a savurat fiecare clipă petrecută alături de colegii săi.

„Sunt foarte fericită că m-am întors! Am avut o senzație ciudată când am pășit din nou în platou. Am o fetiță care a împlinit deja 8 luni, dar am avut senzația că am plecat în urmă cu o săptămână. M-am bucurat mult să îi revăd pe cei trei chefi și să îi cunosc și eu pe concurenții sezonului 4 Asia Express”, a mărturisit Gina Pistol.

Elwira Petre, Zarug și Lorelei, Connect-r și Shift, Patrizia și Francy, Adriana Trandafir și Maria Speranța, Alexandra Ungureanu și Anca, Emy și Cuza s-au întrecut în arta gastronomiei în cele trei ediții.

