Ioana Ginghină: „Sora mea nu mai predă în preuniversitar din cauza copiilor prost crescuți și a părinților". Actrița critică extrem de dur unele metode noi de parenting

Ioana Ginghină: „Sora mea nu mai predă în preuniversitar din cauza copiilor prost crescuți și a părinților”. Actrița critică extrem de dur unele metode noi de parenting

Traian Avarvarei
11 sept. 2025, 14:53
Ioana Ginghină: „Sora mea nu mai predă în preuniversitar din cauza copiilor prost crescuți și a părinților". Actrița critică extrem de dur unele metode noi de parenting
Actrița Ioana Ginghină. Sursa foto: Captură video - Nicoleta Luciu / YouTube
Cuprins
  1. Ce experiență a avut sora Ioanei Ginghină, profesoară, cu elevii și părinții
  2. Ce spune Ioana Ginghină despre mentalitatea părinților de acum

Ioana Ginghină este de părere că trăim o perioadă „foarte ciudată” din punct de vedere al modului în care unii părinți înțeles să își educe copiii și să trateze școala. Actrița a povestit că sora ei, care e profesoară de germană, a refuzat să mai predea la generală și liceu și acum predă la facultate, „din cauza copiilor prost crescuți și a părinților”.

Ce experiență a avut sora Ioanei Ginghină, profesoară, cu elevii și părinții

„Soră-mea e profesor de germană. De când era mică și-a dorit să fie profesor. A ajuns profesoară și era o profesoară foarte bună. Acum e profesor universitar, nu mai vrea să predea la generală și la liceu și a plecat spre universitate din cauza copiilor prost crescuți și a părinților.

Deci sistemul de învățământ de generală și liceu a pierdut un profesor foarte bun, din cauza faptului că părinții vin acum la profesor să-i spună că copilul lui e bun și tu greșești, că de ce trebuie să-i dai nota aia, că copilul lui știe!”, a susținut  actrița Ioana Ginghină, în podcastul „Mom”, moderat de Nicoleta Luciu.

Ea a mai povestit că un elev chiar i-a spus surorii sale că el i-a plătit excursia în timpul „Săptămânii Altfel”. După mai multe pățanii, sora a ajuns la concluzia că nici părinții, nici copiii nu mai au respect pentru școală și profesori, așa că a ales să meargă să predea în mediul universitar.

„Sau copil care-i spune profesorului: ”tu ai venit azi la Săptămâna Altfel” cu mine, dar știi că eu ți-am plătit excursia asta?”. Și sor-mea: ”poftim? dar tu crezi că eu am vrut să fiu azi aici cu tine, că eu mi-am lăsat copilul la mama, am făcut niște eforturi să fiu cu voi aici în excursie, nu-s dormită de nu știu câte nopți, am stat cu voi noaptea…”. Că na, au și ei niște vârste cei de la a opta, să nu facă una, să nu facă alta, să vii cu ele gravide pe acasă. ”Tu crezi că eu voiam să vin aici?”

Și a zis: ”gata, plec!”, că nu mai există respect pentru profesori nici de la părinți și nici de la copii, dar cumva noi avem pretenția ca copiii noștri să vină de la școală învățați, educați, știi? Dar tu. când te duci. zici: ”las-o încolo de proastă de profesoară, că nu știe nimic”. Ăsta e textul de părinte”, a mai povestit actrița.

Ce spune Ioana Ginghină despre mentalitatea părinților de acum

În opinia Ioanei Ginghină, mulți părinți de acum au pretenția ca oamenii din jur să le trateze copiii cu mănuși, dar ei înșiși nu sunt foarte implicați în educația propriilor odrasle. În opinia sa, există trei categorii de părinți.

„Acum e o perioadă, din punctul meu de vedere, foarte stranie, că sunt părinții ăștia care nu dau doi bani, spun că școala nu contează, dar cumva tre’ să te duci, sunt părinții ăștia foarte competitivi și sunt părinții care au chestia asta de ”copilul trebuie să fie înțeles și să fie gâdilat”.

Tot așa, vorbesc cu profesori pe care s-au supărat părinții că de ce dacă n-a știut copilul la matematică exercițiul la tablă, l-a pus la loc? Păi dacă nu știa și i-a zis să treacă la loc… ”Da, dar acum s-a complexat”. ”Păi și ce trebuia să fac?”. ”Trebuia să-l încurajezi să termine”. ”Păi n-am cum să fac și terapie și matematică, am 30 în clasă…”

Asta e problema, că părinții încearcă să dea totul pe exterior”, a mai afirmat Ioana Ginghină, în podcastul moderat de Nicoleta Luciu.

