Ioana Ginghină nu e mândră că România are cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Vorbind despre Catedrala Națională, a cărei pictură a fost sfințită de curând, actrița a spus că ar fi preferat ca banii pe construirea ei să fie folosiți pentru îngrijirea celor nevoiași din țara noastră.

Ce a spus Ioana Ginghină despre Catedrala Națională

„De câte ori trec pe lângă Catedrala Neamului și o văd , albă, nou-nouță, sclipicioasă și frumoasă, că nu pot să spun că e urâtă, îmi fac cruce, că așa fac fiecare dată când trec pe lângă o biserică.

Dar mereu când trec pe lângă această catedrală îmi fac cruce și spun: ”Iartă-ne, Doamne, că în numele Tău am făcut un palat, în loc să ajutăm nevoiașii”.

Vă spun sincer, eu, de câte ori văd catedrala asta, am senzația că trebuie să ne cerem scuze că am făcut-o și că , de nimeni și de nimic, într-o perioadă în care suntem în megacriză și oamenii de abia își mai permit să mănânce. Noi am făcut această catedrală…

Efectiv simt nevoia, când îmi fac cruce, să spun ”Iartă-ne, Doamne! Ți-am făcut Ție palat, știu că nu voiai, știu că nu gândești așa ca noi!””, a spus Ioana Ginghină,

Ce recorduri deține Catedrala Națională

Catedrala Mântuirii Neamului are circa 127 de metri înălțime, ceea ce o face cea mai mare biserică ortodoxă din lume.

De asemenea, catedrala are cel mai mare iconostas ortodox din lume. Iconostasul (catapeteasma) are o lungime de 23,8 metri și o înălțime de 17,1 metri. Recordul e confirmat de Academia Recordurilor Mondiale (Academy of World Records).

După ce pictura interioară va fi complet finalizată, în întregime în tehnica mozaic, catedrala va deține și recordul mondial pentru cea mai mare colecție interioară de picturi în mozaic.