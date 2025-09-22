Ioana Grama a vorbit, într-un videoclip postat pe TikTok, despre din sa. Influencerița mărturisește că a avut o viață grea și a fost victima abuzului verbal și fizic.

Ce a declarat Ioana Grama

În urma mai multor critici venite în mediul online, în ceea ce privește stilul de viață al femeii, aceasta a venit cu un mesaj, un apel la empatie și înțelegere.

Ioana Grama a explicat că nu a avut o copilărie ușoară și tot ce a obținut este rezultatul muncii sale.

„Să vă explic niște chestii pentru că văd că e această ură când vine vorba de influenceri și stilul de viață pe care ei îl vând, și de iluzii, și de ipocrizie. OK. Nu știu cum să vă zic, dar eu am fost săracă. Nu am fost în nicio vacanță în viața mea cu părinții mei, cu familia mea. Am stat într-un apartament cu două camere, în Reghin, 5 oameni, eu dormeam cu mama și cu tata în cameră, pe canapea, pentru că nu aveam spațiu, surorile mele dormeau în camera mare”, a spus aceasta, pe TikTok.

„De la 6 ani am rămas doar eu cu tata care era un om nu tocmai blând. A fost un om agresiv tot timpul, m-a și dat afară din casă de câteva ori. (…) Una dintre surorile mele a murit într-un accident de mașină, am crescut doar eu cu tata, mama fiind plecată în Germania, o vedeam o dată sau de două ori pe an, depinde. (…) Am avut o viață foarte grea. Am suferit foarte mult, am fost un copil abuzat verbal, mai ales, și fizic, și tot ce am făcut eu în viața asta am făcut singură, fără ajutorul nimănui. Dacă am făcut totul singură, pot să mă bucur de viața, de stilul de viață pe care mi l-am creat. (…)”, a adăugat.

„Faptul că acum pot să călătoresc, că am un stil de viață la care cândva nici nu îndrăzneam să visez, e fix problema mea. Eu nu vând iluzii și un stil de viață la care nu ai cum să ajungi. Nu, ăsta e stilul de viață pe care eu mi l-am creat muncind. Am muncit. De la 19 ani fac online și am început să fac bani prin 2015”, a mai explicat.

Ce studii are Ioana Grama

Ioana Grama a mărturisit, într-un interviu din trecut, că este absolventă de Geografie, însă nu a făcut această facultate pentru a activa în domeniu.

„Am terminat Geografie, nu am profesat niciodată, călătoresc doar. Am făcut Geografia Turismului, dar nu am făcut-o cu gândul că o să profesez în domeniul ăsta neapărat. Puțini sunt oamenii care chiar profesează în domeniile pe care le studiază și sunt foarte norocoși de altfel, dar eu nu m-am gândit niciodată că o să fac ceva în sensul ăsta. Nu m-aș vedea făcând altceva niciodată”, a spus ea, pentru .

Dragostea pentru modă

Ioana Grama are venituri și din afacerea cu haine pe care o are, pe lângă online. Aceasta este pasionată de modă și spune că nu este genul care să nu poarte o rochie de două ori.

„Tot timpul dressingul meu e plin, haos, multe haine, dar n-am ce să fac. Îmi plac hainele. Nu am ajuns chiar acolo să le port doar o singură dată. Le port de câte ori am ocazia. Nu sunt genul care să nu poarte de două ori aceeași rochie la o nuntă. Rochiile îmi plac cel mai mult, pentru că-s foarte versatile și le poți combina super simplu, adică nu trebuie să te și gândești la alte itemuri, trebuie să te gândești doar la ce-ți iei în picioare și atât și e mai simplu”, a spus femeia, în trecut.