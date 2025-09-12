Isabelle Adjani, cunoscuta actriță franceză, apreciată pentru rolurile pe care le-a făcut de-a lungul anilor, este judecată pentru . Procesul a ajuns la nivel de apel, după ce în prima instanță judecătorii au prounțat o condamnare cu suspendare.

Isabelle Adjani judecată pentru fraudă fiscală

Actriţa franceză va trebui să apară în fața unei instanțe a Curţii de Apel din Paris la începutul anului viitor, pe 26 februarie. Isabelle Adjani este judecată într-un dosar de fraudă fiscală, după cum a anunțat o sursă judiciară citată de AFP. Ea a fost condamnată în primă instanţă, de fond, în luna decembrie a anului 2023.

Tribunalul corecţional din Paris a pronunțat, în decembrie 2023, o pedeapsă la doi ani de închisoare cu suspendare şi o amendă de 250.000 de euro. Nemulțumită de sentință, Isabelle Adjani a făcut apel, iar procesul se va relua anul viitor, în februarie.

În faza inițială, judecătorii instanței de fond au estimat că din probele care au fost depuse la dosar, actrița a avut intenția de a ascunde informaţii faţă de administraţia fiscală. Astfel, au apreciat judecătorii, această atitudine a adus atingere gravă principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii și a impozitului.

Ancheta înc cazul apreciatei actrițe franceze a fost dechisă încă din anul 2016. Autoritățile s-au sesizat după ce numele lui Isabelle Adjani a apărut în seria de documente cunoscut drept Panama Papers. Ea apărea ca deţinătoare a unei companii în Insulele Virgine Britanice. La vemea aceea, investigaţiile nu au condus la nici o acţiune penală în legătură cu acest dosar.

Ce au stabilit anchetatorii în acest caz

Pe parcursul cercetărilor au apărut alte suspiciuni care i-au îndrumat pe procurori pe alte piste. În urma cercetărilor, s-a stabilit că Isabelle Adjani, în prezent în vârstă de 70 de ani, şi-a stabilit în mod fraudulos domiciliul în Portugalia în 2016 şi 2017. Ea s-a sustras, astfel, prin această procedură, de la plata sumei de 236.000 de euro care reprezenta impozitul pe venit.

Isabelle Adjani a mai fost condamnată, de asemenea, pentru o sumă de două milioane de euro pe care a primit-o în 2013 de la Mamadou Diagna NDiaye. Acesta este un om de afaceri, prieten al actriței, preşedinte al Comitetului Naţional Olimpic şi Sportiv din Senegal. De asemenea, este și membru al Comitetului Internaţional Olimpic.

Petru judecător, această sumă, care a fost declarată drept un împrumut, reprezenta de fapt o „donaţie mascată”. Instanța a concluzionat că inculpata, Isabelle Adjani, aflată atunci în dificultăţi financiare, a reușit să evite plata a 1,2 milioane de euro către fisc. Suma reprezenta taxe de transfer.

În fine, Isabelle Adjani a mai fost găsită vinovată şi de spălare de bani. Actrița a fost acuzată că a transferat din Statele Unite, către Portugalia, suma de 119.000 de euro către Portugalia. Judecătorii au deonstrat că transferul s-a făcut printr-un cont care nu a fost declarat. Potrivit , „condiţiile materiale şi juridice ale acestei operaţiuni nu puteau avea altă justificare decât ascunderea originii şi destinaţiei acestor fonduri”.

Isabelle Adjani a lipsit de la proces

Actriţa nu a fost prezentă la şedinţa de judecată, lăsându-și avocații să o reprezinte. Apărătorii săi au susținut, printre altele, că aceasta a comis o „eroare” în declaraţia fiscală.

Avocații au spus că și-a declarat domiciliul în Portugalia deoarece a fost prost sfătuită la acea vreme de consilierii săi fiscali.

Judecătorii au confirmat susținerile anchetatorilor și au pronunțat sentința în consecință, pronunțând condamnarea la închisoare și amenda.

Una dintre cele mai cunoscut actrițe din Franța

Isabelle Adjani este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate actrițe din Franța. În vârstă de 70 de ani, ea a debutat în filmul „La Gifle”, de Claude Pinoteau. Se întâmpla în anul 1974, pe vremea când avea mai puțin de 20 de ani.

De-a lungul carierei sale a fost răsplătită cu cinci premii César pentru rolurile pe care le-a făcut.

Isabelle Adjani este cunoscută mai ales pentru rolurile sale din „L’ete meurtrier” (1983), „Camille Claudel” (1988), „La Reine Margot” (1994) sau, mai recent, „Mascarade” (2022).