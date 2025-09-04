Sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii” a luat sfârșit. Telespectatorii au stat cu sufletul la gură să vadă ce decizii vor lua atât concurenții, cât și ispitele.

Cuprins:

Ce au decis Maria și Marius Avram la ceremonia finală Cât a durat relația dintre Oana Monea și Marius Avram De ce s-au despărțit Oana Mondea și Marius Avram

Ce au decis Maria și Marius Avram la ceremonia finală

Una dintre cele mai tensionate situații a fost în cazul cuplului și lui Marius Avram. La ceremonia finală, cei doi au hotărât să plece separat. Însă, Marius nu a plecat singur acasă, ci alături de ispita Oana Monea.

„Pentru că lucrurile se întâmplă atât de frumos aici și Insula ne surprinde atât de tare, eu îmi doresc să plec alături de Marius”, a spus ea, luându-l prin surprindere chiar și pe Radu Vâlcan. Concurentul și-a exprimat aceeași dorință, fapt pentru care s-au întors împreună în România.

Cât a durat relația dintre Oana Monea și Marius Avram

După terminarea emisiunii, Oana Monea și Marius Avram și-au continuat relația timp de câteva săptămâni. Ispita de la „Insula Iubirii” a descris zilele petrecute în compania bărbatului ca fiind „frumoase, dar și tensionate”.

În cele câteva săptămâni de relație, Maria a continuat să le trimită mesaje amândurora, dar mai ales Oanei, textele fiind adesea pline de injurii și jigniri.

„Maria suna, mie îmi dădea mesaje, unde îmi spunea situații și lucruri pe care nu am cum să vi le spun. Noaptea. Jigniri, înjurături, lucruri greu de reprodus. Lucruri urâte despre Marius. Am cunoscut-o și pe lui, o doamnă foarte drăguță”, a povestit Oana Monea, potrivit .

De ce s-au despărțit Oana Mondea și Marius Avram

Oana Monea a hotărât să pună punct relației cu Marius Avram după ce acesta s-a întâlnit cu Maria pentru a discuta și a rămas în compania acesteia o zi-două.

„Mai apoi, urma să plece în Anglia. A spus că mai are ceva de discutat cu Maria și trebuia să ne vedem. I-am zis că nu știu dacă e cazul, dacă lucrurile au decurs așa cum au decurs. El a fost acasă la ea, a stat acolo o zi-două și am preferat să mă retrag”, a mai spus ispita.