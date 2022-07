Iulia Vântur, dezvăluiri neașteptate despre fostul iubit, Marius Moga: „S-a terminat atunci când trebuia”

Iulia Vântur este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România, iar de câțiva ani , țara natală a iubitului ei, Salman Khan.

În cadrul unui interviu, fosta prezentatoare TV a vorbit cu sinceritate despre cel care i-a fost iubit vreme de 4 ani, cântărețul și compozitorul Marius Moga.

Iulia Vântur, despre fostul iubit Marius Moga

Iulia Vântur și au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton. Din păcate, cei doi s-au despărțit în umră cu mulți ani, iar prezentatoarea TV a ales să își refacă viața în India, alături de actorul Salman Khan. Cu toate acestea, Iulia are numai cuvinte de laudă la adresa fostului ei iubit.

„Am iubit. Am rămas în relații foarte bune cu oamenii care au fost în viața mea. Nu mi-a părut rău pentru nicio relație. Am învățat din toate. Marius e un special, foarte creativ, asta m-a fascinat la el. E un om de la care am învățat multe, am crescut mult. Alături de astfel de oameni, creativitatea mea explodează.

M-a inspirat mult. Poate că l-am inspirat și eu. Marius e un om curajos, crede în visurile lui și nu renunță niciodată. Nu îmi pare rău că s-a terminat. S-a terminat atunci când trebuia”, a mai explicat vedeta în cadrul unui interviu, potrivit .

De asemenea, Iulia Vântur a precizat că are o relație specială și cu .

„Îmi e dor de Ștefan Bănică, de glumele lui. E un tip foarte haios. Ne încălzeam cu glume înainte de emisiune. Când mă ia dorul, îl sun”, a mai spus Iulia Vântur pentru sursa citată.

Iulia Vântur, prima reacție după ce s-a zvonit că s-a despărțit de Salman Khan

Iulia Vântur a șocat multe persoane în momentul în care a început o relație cu . Vedeta a decis să plece din România și s-a mutat în India, acolo unde trăiește alături de partenerul ei. Mai mult, Iulia a devenit un adevărat star la Bollywood.

în mediul online, după ce s-a zvonit că s-a despărțit de actorul indian. Deranjată de speculațiile apărute în presă, frumoasa artistă a decis să lămurească situația prin intermediul unui mesaj postat pe Instagram.

„Se ia un quote oarecare (postat pentru că e un quote foarte bun), chiar dacă nu are legătură cu subiectul și se face o ‘mare știre de senzație. Dragii mei, eu nu îmi trimit ‘mesaje cu subînțeles pe insta, am cale directă, dacă am ceva de comunicat. Însă, cu părere de rău, vă spun că știrea voastră este falsă. Și o ‘persoană apropiată a mea nu ar da niciodată asemenea declarații. Hai să fim sănătoși…vă anunț eu dacă fac vreo schimbare în viața mea!’, a scris Iulia Vântur, în mediul online.