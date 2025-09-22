B1 Inregistrari!
Kamara, momente dificile: „De doi ani nu am mai fost la nicio emisiune. Nu prea mai funcționează nici concertele". Cu ce probleme se confruntă

Selen Osmanoglu
22 sept. 2025, 14:56
Kamara. Sursa foto: Captură video - Playtech Stiri / YouTube
Cuprins
  1. Ce sursă de venit are Kamara
  2. „Cu Dumnezeu înainte”
  3. Ce probleme de sănătate are fiul artistului
  4. De unde a început totul

Kamara trece printr-o perioadă dificilă. Acesta nu prea mai are proiecte, iar fiul lui trebuie să treacă prin două operații, în Statele Unite ale Americii sau în Abu Dhabi, în Emirate. Artistul încearcă să strângă bani. Are nevoie de 125.000 de euro pentru fiul său, iar până acum a reușit să strângă doar 20.000 de euro.

Ce sursă de venit are Kamara

În momentul de față, artistul scrie versuri pentru alți artiști sau filmează diverse proiecte sau reclame. Acestea sunt sursele sale de venit. El are nevoie de bani pentru operațiile fiului său. Până acum a reușit să strângă 20.000 de euro.

„Nu sunt în cărți pentru vreo emisiune și nici pentru noul show de la Pro TV (n.r. ce va fi prezentat de Daniel Pavel). E interesant, am văzut formatul de afară. E mai pe liniște, cu mai puțin efort decât la Survivor. Oamenii se pot certa între ei, se pot și îndrăgosti. De doi ani nu am mai fost la nicio emisiune. Nu prea mai funcționează nici concertele. Filmez, scriu versuri pentru alții. Nu sunt în discuții cu vreo televiziune. Dacă stăm să ne gândim la ce vine și nu trăim ce este, nu-i ok”, a declarat Kamara, pentru Cancan.

„Trebuie să adunăm 125.000 de euro pentru operația lui Leon. Am strâns momentan 20.000 de euro de la o fundație. Căutăm, vedem. Sunt două operații, dar ar fi bine să le facem pe amândouă în aceeași perioadă, în decurs de două săptămâni. În Statele Unite sau la Abu Dhabi, în Emirate. E aceeași echipă de medici”, a mai mărturisit Kamara.

„Cu Dumnezeu înainte”

Kamara nu are momentan în plan să facă nuntă cu actuala sa iubită. El o ceruse în căsătorie chiar la începutul anului.

„Avem altele pe cap. Nu avem timp de asta, noi întotdeauna am stat împreună, ba la ea, ba la mine. Stau cu chirie. Cu Dumnezeu înainte. Și ea stă cu chirie, într-o garsonieră. Ea vine din Republica Moldova. Eu nu mă combin cu femei de bani gata. Nu am cum să mă mut la ea, cu Leon”, a adăugat artistul.

Ce probleme de sănătate are fiul artistului

Leon, fiul lui Kamara, are tripareză spastică, urmare a unei paralizii cerebrale. Din această cauză, el a trecut prin mai multe operații costisitoare.

„Oasele, dacă se duc într-o direcție, nu mai ai ce să mai faci. Când era mic nu părea să aibă așa probleme și am văzut mâna stângă că se îndoaie un pic. Afecțiunea lui de bază de tripareză spastică care a venit în urma unei paralizii cerebrale cauzată după naștere, pentru că el s-a născut normal. În urma faptului că nu l-au pus în incubator și l-au alăptat la 6 ore de la naștere, a făcut un stop cardiorespirator și de aici problemele”, a explicat Kamara, în urmă cu ceva timp.

De unde a început totul

Băiatul cântărețului s-a născut perfect sănătos, dar a făcut un stop cardio respirator la scurt timp după ce a venit pe lume.

„Dacă aş avea doar o carte de tras, de exemplu, aş schimba ziua în care s-a născut Leon şi s-o fac pe fosta mea soţie să nu mai plece la mare, ca Leon să se fi născut la Bucureşti, prin cezariană în ziua respectivă. Ea nu avea voie să nască natural, trebuia să o facă prin cezariană şi apoi nu l-au pus nici la incubator şi a făcut un stop cardio-respirator când l-a alăptat şi de aici problemele. Fiindcă el s-a născut sănătos, numai că era micuţ. Aceea ar fi ziua când aş vrea să ajung. Pe 24 mai, seara, pentru că pe 25 a născut, pe la 6 dimineaţa”, a declarat Kamara, în urmă cu mai mult timp.

