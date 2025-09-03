Marina Voica a împlinit 89 de ani. De ce nu și-a dorit niciodată să aibă copii

Marina Voica a împlinit astăzi, 3 septembrie, 89 de ani. Născută în URSS și ajunsă la Breaza, artista a fost căsătorită de două ori și nu și-a dorit copii.

Cuprins

Primul soț

Al doilea soț

De ce nu și-a dorit copii

Primul soț

Artista a urmat cursurile Facultății de Finanțe, la Moscova. Nu i-a plăcut, dar astfel și-a întâlnit primul cu care a venit în țară.

„Acolo, la facultate a pus ochii pe mine un coleg al meu, român şi nu i-a dezlipit până nu s-a însurat cu mine. Ne-am căsătorit fiind, încă, amândoi studenţi. Numele lui (Voica) îl port şi acum. După căsătorie şi după terminarea facultăţii, a plecat în România lăsându-mă să-mi termin facultatea”, a spus Marina Voica, conform .

Al doilea soț

După șase ani de căsnicie a divorțat de primul soț și s-a recăsătorit cu medicul cardiolog Viorel Teodorescu.

„Într-o zi, m-a sunat un doctor, Viorel Teodorescu. Mă văzuse la televizor și se îndrăgostise de mine. Ne-am întâlnit o dată, de două ori…Până la urmă, m-am îndrăgostit și eu de el. Târziu am aflat că nici măcar nu era doctor, era doar student. Pe mine însă deja nu mă mai interesa. Îl iubeam și era destul…Am divorțat de Voica, după șase ani de căsătorie“, a spus artista.

Cei doi au petrecut împreună 17 ani. Medicul cardiolog Viorel Teodorescu a murit de cancer, în 1981.

De ce nu și-a dorit copii

Artista nu s-a mai recăsătorit și nici nu și-a dorit .

„Cred că aş fi fost o mamă nebună fiindcă sunt şi exclusivistă. M-ar fi durut. N-aş fi trăit până atunci. Nu ştiu. Un copil este… nu ştiu, nu-mi dau seama. Dar aş fi fost o mamă care suferea. L-aş fi iubit prea tare şi dacă nu aş fi primit la fel, m-ar fi ucis asta”, a explicat ea.